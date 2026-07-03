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Onda de calor nos EUA leva à interrupção de parte da rede elétrica em distrito de Nova York

Em Manhattan, o Central Park registrou uma temperatura de 38ºC ontem

Estadão Conteúdo

A distribuidora de energia de Nova York Con Edison interrompeu temporariamente nesta sexta-feira, 3, o fornecimento de eletricidade para cerca de 10 mil moradores em partes do distrito do Queens, devido a falhas em equipamentos provocadas pela onda de calor extremo, que segundo a empresa elevou a demanda por energia.

A companhia também pediu aos clientes tanto do Queens como do Brooklyn que economizem eletricidade enquanto equipes trabalham nos reparos da rede. Como medida preventiva para proteger os equipamentos e preservar o fornecimento durante os serviços, a Con Edison ontem já havia reduzido em 8% a tensão da rede nas áreas afetadas.

Em Manhattan, o Central Park registrou uma temperatura de 38ºC ontem. A última vez que o parque registrou este nível foi em 18 de julho de 2012. A leitura igualou o recorde para 2 de julho, que não registrava 38ºC desde 1966.

Autoridades americanas têm alertado para os riscos provocados pelo calor extremo neste verão no Hemisfério Norte, que pode bater recordes em grande parte do Meio-Oeste e da Costa Leste. A cidade de Filadélfia cancelou nesta sexta-feira o desfile Salute to Independence, enquanto uma feira realizada no National Mall, em Washington, foi temporariamente interrompida no início da tarde devido às altas temperaturas.

*Com informações da Associated Press

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