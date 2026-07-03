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Lula parabeniza Keiko Fujimori após direitista vencer eleições no Peru

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, após a justiça eleitoral do país confirmar a vitória dela na eleição. Lula disse que Keiko terá a colaboração brasileira para a construção de uma América do Sul mais próspera, democrática e soberana.

"Parabenizo a presidenta eleita Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas. Desejo-lhe pleno êxito na condução de seu mandato e na importante tarefa de agregar o povo peruano em torno de um projeto comum de desenvolvimento", disse Lula.

Lula também afirmou que o governo brasileiro está pronto para "avançar numa agenda bilateral ambiciosa".

"Focada na ampliação do comércio e dos investimentos, na integração da infraestrutura logística e digital, na superação da fome e da pobreza, na proteção da Amazônia e no combate ao crime organizado transnacional", disse o presidente.

Keiko venceu a eleição após ter 50,135% dos votos válidos, contra 49,865% do candidato da esquerda, Roberto Sanchéz. Ela é filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori e conseguiu ser eleita na quarta tentativa de chegar ao posto.

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