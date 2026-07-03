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Tribunal eleitoral do Peru declara a conservadora Keiko Fujimori como presidente eleita

Estadão Conteúdo

O tribunal eleitoral do Peru declarou nesta sexta-feira a conservadora Keiko Fujimori como presidente eleita ao vencer no segundo turno de 7 de junho o progressista Roberto Sánchez, após uma contagem de votos apertada que por quase um mês manteve o país na incerteza sobre seu futuro político.

O Júri Nacional de Eleições certificou que Fujimori, do partido Força Popular, obteve 9.223.396 votos e Sánchez, do partido Juntos pelo Peru, 9.173.755 votos. A conservadora obteve quase 50.000 votos de vantagem e venceu em sua quarta tentativa de chegar ao poder, após perder em 2011, 2016 e 2021 por uma margem estreita.

Fujimori disse antes de conhecer sua proclamação que recebia o resultado com responsabilidade "sobretudo sabendo que nosso país está praticamente dividido e temos a responsabilidade de ouvir ambos os lados".

Sánchez - ex-ministro do encarcerado ex-presidente Pedro Castillo (2021-2026)- não reconhece a vitória de Fujimori e afirma que houve fraude, da qual não apresentou provas. Em rejeição ao resultado eleitoral, ele marchou pacificamente pelas ruas de Lima em três ocasiões.

Sánchez assegura que as regras para custodiar os votos no exterior, que influenciaram na vitória apertada de Fujimori, foram alteradas antes do segundo turno. As missões da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União Europeia indicaram que não houve irregularidades nas eleições.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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PERU/ELEIÇÕES/KEIKO FUJIMORI/CERTIFICAÇÃO
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