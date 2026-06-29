Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Papa Leão XIV entrega vestimenta litúrgica para arcebispo metropolitano de Belém no Vaticano

Dom Julio Endi Akamine e outros arcebispos metropolitanos receberam a imposição do Pálio na celebração da Solenidade dos Santos Pedro e Paulo

Ayla Ferreira
fonte

A celebração contou com a presença de 35 arcebispos, sendo quatro brasileiros. (Foto: Divulgação | Arquidiocese de Belém)

Nesta segunda-feira (29), o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, recebeu a imposição do Pálio durante a Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, que iniciou às 9h30, no horário local de Roma (4h30 da manhã no horário de Brasília). A vestimenta litúrgica é símbolo de fidelidade à Igreja e ao Santo Padre e foi entregue na celebração pelo Papa Leão XIV, na Praça São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o Pontífice presidiu a Santa Missa e impôs o pálio aos novos arcebispos metropolitanos nomeados nos últimos doze meses.

A celebração contou com a presença de 35 arcebispos, sendo quatro brasileiros: Dom Júlio Akamine, arcebispo de Belém do Pará; dom José Roberto Fortes Palau, arcebispo de Sorocaba; dom Marco Aurélio Gubiotti, arcebispo de Juiz de Fora; e dom Mário Antônio da Silva; arcebispo de Aparecida. 

VEJA MAIS

image Missa Inclusiva fortalece acolhimento e reúne famílias na Basílica Santuário de Nazaré
Celebração promove acessibilidade, pertencimento e reforça que pessoas com deficiência, neurodivergentes e seus familiares também devem encontrar na Igreja um espaço de fé e inclusão.

image São Pedro e São Paulo inspiram reflexão sobre a fé e o amor na missa dominical na sede de O Liberal
Celebração conduzida pelo padre Cláudio Pighin destacou a missão de Pedro como fundamento da Igreja e convidou os fiéis a viverem a perfeição do amor; missa é realizada todos os domingos, às 11h, e é aberta ao público

Um dos principais símbolos da missão pastoral dos arcebispos metropolitanos, o Pálio é uma veste litúrgica, confeccionada em lã branca e colocada sobre os ombros do arcebispo, recordando a imagem do Bom Pastor que carrega a ovelha sobre os ombros. Sua concessão representa também a autoridade pastoral exercida pelo arcebispo em sua província eclesiástica, sempre em unidade com a Igreja de Roma.

Entre as promessas realizadas na celebração, está o compromisso: “Serei sempre fiel e obediente ao Bem-aventurado Apóstolo Pedro, à Santa e Apostólica Igreja de Roma, a ti, Sumo Pontífice, e a teus legítimos sucessores. Assim me ajude Deus Onipotente”. O evento contou ainda com a concelebração do Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, além de sacerdotes da Arquidiocese de Belém.

História

A entrega do pálio é realizada anualmente no dia 29 de junho, Festa de São Pedro e São Paulo. A Igreja Católica encontra nos dois Apóstolos grandes colunas da fé e modelos de unidade e missão, já que, segundo a tradição católica, Pedro colocou Deus no centro da própria vida e se tornou instrumento de unidade, mesmo marcado pela fragilidade e pelo arrependimento após negar Jesus.

Já Paulo deixou-se transformar pela Palavra de Deus, abandonando a violência para dedicar-se totalmente ao anúncio de Cristo. “Olhando para estes dois santos, podemos compreender como ser apóstolos e construtores de unidade, servos generosos da verdade na caridade”, disse o Papa na celebração, convidando os fiéis a seguirem o caminho da comunhão traçado pelo Senhor.

Dom Julio Akamine recebe a imposição do Pálio.

A palavra pálio deriva do latim pallium, que significa “manto”. Sua origem remonta aos primeiros séculos do Cristianismo, quando era utilizado pelos bispos como sinal de autoridade pastoral. O primeiro registro histórico da concessão formal do pálio data do ano 513, quando o Papa Símaco o entregou a São Cesário de Arles.

Ao longo dos séculos, a veste evoluiu até assumir o formato atual, tornando-se exclusiva dos arcebispos metropolitanos. Hoje, o pálio permanece como um dos mais importantes símbolos da comunhão entre os arcebispos e o sucessor de Pedro. Atualmente, a vestimenta consiste em uma faixa de lã branca com aproximadamente cinco centímetros de largura, adaptada ao formato dos ombros.

Possui duas extremidades pendentes, à frente e às costas, formando um desenho semelhante à letra “Y”. A peça contém seis cruzes negras, que recordam as chagas de Cristo, e três alfinetes ornamentais que remetem à tradição histórica de sua fixação. Para a confecção, utiliza-se a lã originada de dois cordeiros criados pelos monges trapistas da Abadia de Tre Fontane, em Roma.

Os animais são abençoados na festa de Santa Inês, celebrada em 21 de janeiro. Posteriormente, as religiosas do Mosteiro de Santa Cecília, em Trastevere, realizam a tecelagem e a confecção das peças, que permanecem guardadas junto ao túmulo de São Pedro até a cerimônia de entrega.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imposição do pálio

igreja católica

arcebispo metropolitano de Belém

vaticano
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

URGENTE!

Avenida Liberdade é interditada após asfalto ceder em Belém

Segundo a Seinfra, a medida é temporária e tem como objetivo permitir a execução dos serviços de recuperação da via

28.06.26 16h16

COPA 2026

Jogo Brasil x Japão: veja o que abre e fecha em Belém na segunda-feira (29)

Confronto pela segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo modifica horários de repartições, agências bancárias e shoppings

27.06.26 16h09

PAVULAGEM

Crianças e pets curtem 3º Arrastão do Pavulagem em Belém

O cortejo do Boizinho Azul, com cinco bois convidados, levou cerca de 35 mil pessoas e 1,2 mil brincantes, membros do Batalhão da Estrela, às ruas nesse domingo (28)

28.06.26 12h51

SUSTO!

Jacaré é encontrado dentro de bueiro no bairro do Curió-Utinga, em Belém

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) ainda não conseguiu fazer o resgate segruro do animal

28.06.26 19h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda