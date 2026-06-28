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São Pedro e São Paulo inspiram reflexão sobre a fé e o amor na missa dominical na sede de O Liberal

Celebração conduzida pelo padre Cláudio Pighin destacou a missão de Pedro como fundamento da Igreja e convidou os fiéis a viverem a perfeição do amor; missa é realizada todos os domingos, às 11h, e é aberta ao público

Jéssica Nascimento
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Missa realizada no Grupo Liberal neste domingo (28/06). (Foto: Igor Mota)

A solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada neste domingo (28/06), reuniu fiéis na tradicional missa realizada na sede do Grupo Liberal, em Belém. Presidida pelo padre Cláudio Pighin, a celebração refletiu sobre o Evangelho de Mateus e destacou que a verdadeira força da fé nasce da abertura ao amor de Deus, mais do que das capacidades humanas. A missa ocorre todos os domingos, às 11h, na sede de O Liberal, e é aberta ao público.

image(Foto: Igor Mota)

Pedro: escolhido pela confiança em Deus, não pela perfeição

Durante a homilia, padre Cláudio Pighin recordou que, ao perguntar aos discípulos quem Ele era, Jesus recebeu diferentes respostas. Apenas Simão reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Segundo o sacerdote, essa profissão de fé não foi fruto de inteligência ou mérito pessoal, mas da ação divina.

"Somente Deus pode ter iluminado o discípulo. Pedro fez essa profissão de fé não pelas suas capacidades, mas pelo dom de Deus", afirmou.

O celebrante explicou que, ao reconhecer essa abertura ao Espírito, Jesus conferiu a Simão a missão de sustentar a Igreja, mudando seu nome para Pedro, símbolo da firmeza necessária para conservar a fé.

image Padre Cláudio Pighin durante missa no Grupo Liberal. (Foto: Igor Mota)

"A fé é um dom muito precioso. Eu digo que não existe no mundo outro bem igual", destacou.

O amor supera as fraquezas humanas

Na reflexão, padre Cláudio enfatizou que Pedro não foi escolhido por ser o mais perfeito entre os discípulos. Pelo contrário, sua trajetória demonstra fragilidades, como a negação de Jesus antes da crucificação.

Segundo o sacerdote, essa escolha revela que Deus não procura pessoas impecáveis, mas corações dispostos a acolher seu amor.

"Pedro foi escolhido porque soube fazer a vontade de Deus. Não foi o melhor, mas aquele que se deixou amar por Deus e colocou novamente toda a sua confiança no amor do Pai", disse.

Para ele, a perfeição cristã não está na ausência de falhas, mas na capacidade de viver plenamente o amor.

image (Foto: Igor Mota)

"A perfeição que devemos buscar não é a humana, mas a perfeição do amor. Do amor que dá tudo, que não tem medo de se expor, que oferece a própria vida e até aceita a cruz por amor", ressaltou.

Convite à reflexão pessoal

Ao concluir a homilia, padre Cláudio convidou os fiéis a refletirem sobre a forma como enfrentam os fracassos e limitações da vida.

image (Foto: Igor Mota)

"Perante as fraquezas da vida, qual é a tua reação? Você busca a perfeição do mundo ou procura imitar o amor com que Deus nos ama? Essa experiência de fé é para todos, e todos podemos viver o desafio do amor, apesar dos nossos pecados", concluiu.

Missa aberta à comunidade

A celebração realizada na sede do Grupo Liberal integra uma programação permanente voltada à comunidade. A missa é celebrada todos os domingos, às 11h, na sede de O Liberal, em Belém, e é aberta ao público, proporcionando aos fiéis um espaço de oração, reflexão e convivência.

 

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