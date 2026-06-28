Jacaré é encontrado dentro de bueiro no bairro do Curió-Utinga, em Belém

Um jacaré foi encontrado dentro de um bueiro na passagem São Lourenço, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal no interior da galeria, o que chamou a atenção de moradores da área. Até por volta das 16h, o animal ainda não havia sido resgatado.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) foi acionada para atender a ocorrência. No local, os agentes constataram que o jacaré havia entrado em uma galeria de esgoto, o que impossibilitou a realização do resgate de forma segura.

Ainda segundo a PM, a equipe mantém contato com moradores da área para monitorar a situação e acompanhar uma possível saída do animal para que o resgate possa ser realizado em segurança.

A Polícia Militar orienta que a população não tente capturar ou manejar animais silvestres por conta própria. Em casos semelhantes, a recomendação é acionar imediatamente o serviço de emergência pelo telefone 190 para que equipes especializadas façam o atendimento.