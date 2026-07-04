Funeral de líder supremo reúne multidão no Irã em meio a tensão com EUA

Centenas de milhares de pessoas iniciaram neste sábado um funeral que durará vários dias em homenagem ao falecido Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Elas bateram no peito em sinal de luto diante do caixão coberto com a bandeira iraniana, em Teerã, e pediram vingança contra Israel e os Estados Unidos.

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto aos 86 anos em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, nos momentos iniciais da guerra iraniana, pode dar um impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, o aiatolá Mojtaba Khamenei .

Isso é particularmente importante, visto que o Irã tenta usar seu controle sobre o Estreito de Ormuz como moeda de troca nas negociações com os EUA para um fim permanente da guerra, e enquanto persiste a preocupação de que Israel possa atacar novamente.

Durante a cerimônia, o principal negociador do Irã emitiu um alerta à França e ao Reino Unido sobre seus comentários a respeito de um possível lançamento de patrulhas conjuntas na hidrovia, a estreita entrada do Golfo Pérsico por onde, em tempos de paz, passava um quinto de todo o petróleo e gás natural.

O Irã escolheu o dia 4 de julho, o 250º aniversário da criação dos EUA, para dar início ao funeral. Embora as autoridades não tenham confirmado a data, a multidão presente na cerimônia em Teerã entoou: "Morte à América!". O refrão é comum no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 e a tomada da embaixada americana, seguida da crise dos reféns. Eles também gritaram: "Morte a Israel!".

"Demos uma surra no Irã", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em um discurso realizado simultaneamente em Dakota do Sul, em frente ao Monte Rushmore. "Eles querem tanto um acordo. Demos a eles uma semana de folga para um funeral."

O presidente americano não foi esquecido em Teerã. Na multidão em Grand Mosalla, vários enlutados carregavam uma grande bandeira com os dizeres: "#MatemTrump".

Enquanto a cerimônia prosseguia, o principal negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, criticou uma declaração conjunta feita durante a noite pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e pelo presidente francês Emmanuel Macron, que sugeria que seus militares estavam prontos para patrulhar o Estreito de Ormuz.

"A segurança de Ormuz reside nos estados costeiros - os criadores da crise serão responsabilizados pelas consequências de seu aventureirismo", escreveu Gharibabadi no X. "Este é um aviso sério."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.