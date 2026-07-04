Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Funeral de líder supremo reúne multidão no Irã em meio a tensão com EUA

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto aos 86 anos em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, pode dar impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, aiatolá Mojtaba Khamenei

Estadão Conteúdo

Centenas de milhares de pessoas iniciaram neste sábado um funeral que durará vários dias em homenagem ao falecido Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Elas bateram no peito em sinal de luto diante do caixão coberto com a bandeira iraniana, em Teerã, e pediram vingança contra Israel e os Estados Unidos.

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto aos 86 anos em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, nos momentos iniciais da guerra iraniana, pode dar um impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, o aiatolá Mojtaba Khamenei .

Isso é particularmente importante, visto que o Irã tenta usar seu controle sobre o Estreito de Ormuz como moeda de troca nas negociações com os EUA para um fim permanente da guerra, e enquanto persiste a preocupação de que Israel possa atacar novamente.

Durante a cerimônia, o principal negociador do Irã emitiu um alerta à França e ao Reino Unido sobre seus comentários a respeito de um possível lançamento de patrulhas conjuntas na hidrovia, a estreita entrada do Golfo Pérsico por onde, em tempos de paz, passava um quinto de todo o petróleo e gás natural.

O Irã escolheu o dia 4 de julho, o 250º aniversário da criação dos EUA, para dar início ao funeral. Embora as autoridades não tenham confirmado a data, a multidão presente na cerimônia em Teerã entoou: "Morte à América!". O refrão é comum no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 e a tomada da embaixada americana, seguida da crise dos reféns. Eles também gritaram: "Morte a Israel!".

"Demos uma surra no Irã", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em um discurso realizado simultaneamente em Dakota do Sul, em frente ao Monte Rushmore. "Eles querem tanto um acordo. Demos a eles uma semana de folga para um funeral."

O presidente americano não foi esquecido em Teerã. Na multidão em Grand Mosalla, vários enlutados carregavam uma grande bandeira com os dizeres: "#MatemTrump".

Enquanto a cerimônia prosseguia, o principal negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, criticou uma declaração conjunta feita durante a noite pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e pelo presidente francês Emmanuel Macron, que sugeria que seus militares estavam prontos para patrulhar o Estreito de Ormuz.

"A segurança de Ormuz reside nos estados costeiros - os criadores da crise serão responsabilizados pelas consequências de seu aventureirismo", escreveu Gharibabadi no X. "Este é um aviso sério."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/ALI KHAMENEI/FUNERAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Putin minimiza escassez de combustíveis na Rússia enquanto intensifica ataques contra a Ucrânia

03.07.26 21h18

CALOR EXTREMO

Onda de calor nos EUA leva à interrupção de parte da rede elétrica em distrito de Nova York

Em Manhattan, o Central Park registrou uma temperatura de 38ºC ontem

03.07.26 20h04

MUNDO

Venezuela: Maioria desaprova resposta aos terremotos e pressão cresce sobre governo Rodríguez

A líder venezuelana defendeu sua atuação em uma coletiva de imprensa

03.07.26 19h22

Lula parabeniza Keiko Fujimori após direitista vencer eleições no Peru

03.07.26 19h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

ABSURDO

Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Casos de desvio de conduta em meio à tragédia foram registrados em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores

01.07.26 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda