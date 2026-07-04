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Netanyahu pediu reunião na casa Branca, disse Trump, segundo site

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu uma reunião na Casa Branca e disse que o encontro poderá ocorrer já na próxima semana, após seu retorno da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou o site Axios neste sábado, 4.

"Nós nos damos muito bem. (Netanyahu) sabe quem é o chefe", disse Trump ao Axios, em referência a si mesmo. Segundo o gabinete do premiê israelense, Netanyahu telefonou para Trump na sexta-feira, 3, para cumprimentá-lo pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos e os dois concordaram em se reunir em breve em território americano.

Um integrante do governo de Israel afirmou ao portal de notícias, porém, que a próxima semana pode ser um prazo apertado em razão da agenda internacional de Trump e que o encontro poderá ficar para a semana seguinte.

Segundo o site, esta seria a primeira reunião entre os dois líderes desde o encontro realizado em fevereiro, quando Netanyahu apresentou a Trump seu plano para uma ação militar conjunta contra o Irã. Desde então, a relação entre ambos teria passado por momentos de tensão diante de divergências sobre a condução da política para o Oriente Médio.

Apesar das reservas de Netanyahu, Trump assinou no mês passado um memorando prorrogando o cessar-fogo com o Irã e determinando a retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano. O presidente americano também teria pressionado Israel a limitar suas operações militares no Líbano, consideradas um obstáculo às negociações com Teerã.

Na entrevista, Trump também comentou a situação no Irã. O presidente afirmou acompanhar o funeral do ex-líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e disse que os iranianos "estão implorando para fazer um acordo". Segundo ele, as negociações ficarão suspensas por uma semana, durante as cerimônias fúnebres. "Eles estão todos lá. Um tiro (e podemos eliminar todos), mas não vamos fazer isso porque, nesse caso, não teríamos com quem negociar", afirmou.

Trump acrescentou que ficou surpreso ao ver iranianos chorando durante o funeral de Khamenei. "Talvez sejam lágrimas falsas", disse.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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