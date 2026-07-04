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Sobe para 2.645 o número de mortos por terremotos na Venezuela

Até o momento, os feridos somam 12.666 e 6.462 pessoas foram resgatadas com vida, conforme os números oficiais

O Liberal
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Prédios destruídos no estado de La Guaira, na Venezuela. (Foto: Miguel Medina/ Pool/ AFP)

Subiu para 2.645 pessoas o número de mortos pelos dois terremotos registrados em 24 de junho na Venezuela. A informação foi divulgada pelo Ministério das Comunicações.  

Até o momento, os feridos somam 12.666, conforme os números oficiais. O comunicado informa ainda que 6.462 pessoas foram resgatadas com vida. As famílias assistidas pelo governo chegam a 86 mil.

O governo venezuelano calcula que mais de 15 mil tenham ficado sem moradia. Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) dão conta, contudo, de cerca de 50 mil desaparecidos.

A Venezuela, principalmente a cidade de La Guaira, foi atingida no início da noite do dia 24 de junho por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5. Os tremores ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro. Seguiram-se vinte réplicas após os impactos iniciais.

Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

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