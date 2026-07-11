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Novo líder supremo do Irã promete vingança por morte de Ali Khamenei

Após funeral do pai, Mojtaba Khamenei diz que retaliação é exigência da nação e será concretizada

Estadão Conteúdo
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Ali Khamenei (Foto: VAHID SALEMI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei. A declaração foi feita em um comunicado divulgado no X, afirmando que a retaliação é uma exigência da nação e será concretizada.

Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro, vítima de um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A mensagem escrita de Mojtaba foi publicada logo após o funeral de quatro dias de seu pai. O novo aiatolá não fez aparições públicas desde que assumiu o cargo.

A manifestação de Teerã, por meio de Mojtaba Khamenei, ocorreu horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça. Trump disse que destruiria o Irã caso o país tentasse assassiná-lo.

Ameaças de Trump e mísseis americanos

Donald Trump utilizou a rede social Truth Social para divulgar sua posição. Ele afirmou que o exército norte-americano mantém mil mísseis direcionados ao território iraniano, prontos para disparo imediato.

A declaração de Trump foi motivada por apoiadores do governo iraniano. Durante as cerimônias fúnebres na capital iraniana, eles pediram a morte do líder norte-americano.

Irã descarta negociações sem recuo dos EUA

Uma fonte ligada à equipe de negociação do Irã informou à agência de notícias Fars que o governo iraniano descartou novas conversas sobre a guerra. Teerã exige que os Estados Unidos recuem de suas posições e cumpram termos firmados anteriormente para que o diálogo seja retomado.

As exigências de Teerã para a retomada das negociações incluem:

  • Implementação de um grupo de trabalho especial para o Líbano.
  • Garantia de livre tráfego pelo Estreito de Ormuz.
  • Normalização das exportações de petróleo iraniano.
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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ATENTADO/MÍSSEIS/AMEAÇA/MOJTABA KHAMENEI
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