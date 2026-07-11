Novo líder supremo do Irã promete vingança por morte de Ali Khamenei
Após funeral do pai, Mojtaba Khamenei diz que retaliação é exigência da nação e será concretizada
O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei. A declaração foi feita em um comunicado divulgado no X, afirmando que a retaliação é uma exigência da nação e será concretizada.
Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro, vítima de um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A mensagem escrita de Mojtaba foi publicada logo após o funeral de quatro dias de seu pai. O novo aiatolá não fez aparições públicas desde que assumiu o cargo.
A manifestação de Teerã, por meio de Mojtaba Khamenei, ocorreu horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça. Trump disse que destruiria o Irã caso o país tentasse assassiná-lo.
Ameaças de Trump e mísseis americanos
Donald Trump utilizou a rede social Truth Social para divulgar sua posição. Ele afirmou que o exército norte-americano mantém mil mísseis direcionados ao território iraniano, prontos para disparo imediato.
A declaração de Trump foi motivada por apoiadores do governo iraniano. Durante as cerimônias fúnebres na capital iraniana, eles pediram a morte do líder norte-americano.
Irã descarta negociações sem recuo dos EUA
Uma fonte ligada à equipe de negociação do Irã informou à agência de notícias Fars que o governo iraniano descartou novas conversas sobre a guerra. Teerã exige que os Estados Unidos recuem de suas posições e cumpram termos firmados anteriormente para que o diálogo seja retomado.
As exigências de Teerã para a retomada das negociações incluem:
- Implementação de um grupo de trabalho especial para o Líbano.
- Garantia de livre tráfego pelo Estreito de Ormuz.
- Normalização das exportações de petróleo iraniano.
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