Novo líder supremo do Irã promete vingança por morte de Ali Khamenei

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei. A declaração foi feita em um comunicado divulgado no X, afirmando que a retaliação é uma exigência da nação e será concretizada.

Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro, vítima de um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A mensagem escrita de Mojtaba foi publicada logo após o funeral de quatro dias de seu pai. O novo aiatolá não fez aparições públicas desde que assumiu o cargo.

A manifestação de Teerã, por meio de Mojtaba Khamenei, ocorreu horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça. Trump disse que destruiria o Irã caso o país tentasse assassiná-lo.

Ameaças de Trump e mísseis americanos

Donald Trump utilizou a rede social Truth Social para divulgar sua posição. Ele afirmou que o exército norte-americano mantém mil mísseis direcionados ao território iraniano, prontos para disparo imediato.

A declaração de Trump foi motivada por apoiadores do governo iraniano. Durante as cerimônias fúnebres na capital iraniana, eles pediram a morte do líder norte-americano.

Irã descarta negociações sem recuo dos EUA

Uma fonte ligada à equipe de negociação do Irã informou à agência de notícias Fars que o governo iraniano descartou novas conversas sobre a guerra. Teerã exige que os Estados Unidos recuem de suas posições e cumpram termos firmados anteriormente para que o diálogo seja retomado.

As exigências de Teerã para a retomada das negociações incluem:

Implementação de um grupo de trabalho especial para o Líbano.

Garantia de livre tráfego pelo Estreito de Ormuz .

. Normalização das exportações de petróleo iraniano.