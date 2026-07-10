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Irã pode estar reconstruindo locais ligados ao programa nuclear, diz canal de TV

Estadão Conteúdo

O Irã pode estar reconstruindo locais onde realizava suas atividades com material nuclear, de acordo com uma reportagem do canal de televisão americano CNN. Segundo o canal, imagens de satélite mostram veículos entrando e saindo de túneis e reparos feitos em locais de armazenamento de material nuclear.

A atividade nas plantas nucleares pode ser uma violação do memorando de entendimento para um cessar-fogo com os Estados Unidos, de acordo com especialistas ouvidos pela CNN, já que o acordo inicial exigia ao Irã manter o status quo em relação ao seu programa nuclear.

As imagens mostram, por exemplo, um lugar em Parchin que era utilizado para guardar materiais explosivos para armas nucleares. O sítio contava com um escudo de concreto protetor ao redor que foi danificado durante os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã, e era possível ver buracos na proteção nas imagens de satélite.

Agora, é possível ver reparos temporários colocados sobre os buracos, e objetos para mistura de concreto. Especialistas apontam que isso é um sinal de que estão se preparando para fechar os buracos.

Em outro local, na montanha Pickaxe, foi possível ver veículos entrando e saindo dos túneis com frequência. Conforme a reportagem da CNN, acredita-se que o Irã avança suas capacidades nucleares em regiões subterrâneas profundas.

No entanto, outros sítios nucleares iranianos importantes, como Fordow e Natanz, seguem como estavam no momento em que o memorando de entendimento foi assinado.

O governo dos EUA busca saber quais locais estão sendo limpos e reconstruídos primeiro. Além das plantas nucleares, foi possível ver uma nova pavimentação em uma base militar em Tabriz, e escavadoras sendo utilizadas para limpar a entrada de túneis em outra base em Kermanshah.

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