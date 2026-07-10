Milei anuncia visita ao Brasil e diz que pretende se encontrar com Bolsonaro durante viagem

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta sexta-feira (10/7) que pretende viajar ao Brasil no fim de julho e se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada em entrevista à rádio argentina Now.

Segundo Milei, a viagem inclui a participação na convenção nacional do PL, marcada para o dia 25 de julho, em São Paulo, evento que deve oficializar o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

A passagem pelo país deve ampliar a aproximação política entre o presidente argentino e a família Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, entre outros. Atualmente, ele cumpre a pena em regime domiciliar no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico (DF).

Apesar do interesse de Milei em visitar o ex-presidente, um eventual encontro depende de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, responsável pelo processo; A participação do argentino na convenção do PL também reforça o apoio público que ele tem demonstrado a Flávio Bolsonaro.

Recentemente, Milei recebeu o senador na residência oficial da Presidência argentina, em Olivos, em um encontro com integrantes da comunidade judaica de direita. Na ocasião, o presidente argentino desejou sucesso eleitoral ao parlamentar e não fez referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar das divergências ideológicas entre os governos, Argentina e Brasil mantêm relações diplomáticas institucionais. Nos bastidores, a expectativa é de que a visita ocorra sem novos episódios de tensão entre os dois países.

Agenda pela América do Sul

Além do Brasil, Milei confirmou uma série de compromissos internacionais na América do Sul nas próximas semanas. No dia 28 de julho, o presidente argentino viajará ao Peru para acompanhar a posse da presidente eleita Keiko Fujimori.

Depois, em 7 de agosto, irá à Colômbia para participar da posse de Abelardo La Espriella, aliado político do governo argentino. Milei também informou que pretende visitar o Equador durante a agenda internacional para se reunir com o presidente do país e firmar acordos de cooperação.