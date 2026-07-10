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Zelensky cria comando especial da Ucrânia para ataques em profundidade contra Rússia

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que assinou um decreto sobre a criação de um comando especial dentro das Forças Armadas orientado para realizar operações de longo alcance sobre a Rússia.

"Este comando deve concentrar 100% dos recursos disponíveis para reduzir ainda mais e de forma significativa o potencial bélico da Rússia. O comandante nesta área será forte e, certamente, o mais experiente", afirmou Zelensky em registro no X nesta sexta-feira, 10.

O líder ucraniano afirmou ainda que será realizada uma transformação necessária das tropas de assalto. Há muitas questões e problemas a serem resolvidos, disse. Em primeiro lugar, na atitude em relação às pessoas, indicou. "Também haverá mudanças no nível de comando das tropas de assalto", afirmou.

Citando o agravamento da crise de gasolina na Rússia, Zelensky disse que essa situação é justa já que decorre da resposta à relutância do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em colocar um fim à guerra.

Uma refinaria de petróleo na região sul de Krasnodar, na Rússia, pegou fogo após um ataque de drone ucraniano na madrugada de sexta-feira (horário local).

O líder da Ucrânia disse ainda que apresentou aos russos propostas para a paz, com apoio não apenas dos parceiros ao redor do mundo, mas também dentro do próprio círculo do presidente Putin. "Eles entendem o que está acontecendo e que não há alternativa à paz", afirmou. Esse sentimento na Rússia continuará a crescer, salientou.

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RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ZELENSKY/COMANDO/ATAQUE
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