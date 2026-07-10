Trump afirma que cessar-fogo com Irã acabou, apesar da retomada de contatos diplomáticos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o cessar-fogo entre Washington e Teerã "acabou", apesar da retomada de contatos diplomáticos mediados pelo Catar e da expectativa de continuidade das negociações técnicas sobre o programa nuclear iraniano.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que "a República Islâmica do Irã nos pediu para continuar as 'negociações'" e afirmou que os Estados Unidos concordaram em manter o diálogo. No entanto, acrescentou que Washington deixou claro, "sem qualquer margem para dúvidas", que "o cessar-fogo ACABOU!".

A declaração representa uma mudança de tom em relação às informações divulgadas mais cedo por autoridades americanas. Segundo uma fonte da Casa Branca ouvida pela Fox News, as negociações técnicas entre os dois países estavam previstas para continuar na próxima semana, apesar dos recentes confrontos no Estreito de Ormuz.

Também nesta sexta-feira, o New York Times informou que o Catar intensificou os esforços de mediação para evitar uma nova escalada militar, após dias de ataques e retaliações entre Estados Unidos e Irã. O jornal destacou que a trégua alcançada no mês passado permanecia frágil, enquanto ambos os lados mantinham uma retórica de confronto. Do lado iraniano, o governo reiterou que responderá a qualquer novo ataque contra sua infraestrutura.