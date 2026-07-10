Javier Milei diz que virá ao Brasil para demonstrar apoio a Flávio Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta sexta-feira, 10, que planeja viajar ao Brasil para demonstrar seu apoio ao candidato Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. O libertário planeja visitar São Paulo no próximo dia 25, quando ocorrerá a convenção do PL, que deve oficializar Flávio como presidenciável.

O anúncio foi feito durante uma entrevista à Radio NOW. O libertário disse que passará por São Paulo e depois seguirá para Brasília para "cumprimentar Jair Bolsonaro" - que está em prisão domiciliar.

Milei recebeu Flávio no dia 29 de junho na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência argentina, quando se reuniram por cerca de uma hora. Na ocasião, o argentino disse que "certeza de que a onda azul vai chegar ao Brasil neste ano", em referência à cor da direita.

"Obrigado por todo carinho e consideração, Javier Milei. Você é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas", respondeu Flávio após a visita.

O argentino também disse ter planos de viajar para o Peru e a Colômbia para prestigiar as posses de Keiko Fujimori e Abelardo de la Espriella, agendadas para 28 de julho e 7 de agosto, respectivamente. Ambos são de direita e substituem líderes de esquerda em seus países.

O libertário comemorou no X a vitória de ambos nas últimas eleições e compartilhou o chamado "mapa ideológico" que mostra a mudança de pêndulo na região.

Embora as relações diplomáticas e comerciais se mantenham ativas, o argentino tem uma relação conturbada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com que se encontrou apenas em cúpulas internacionais.

A primeira vez que ele se cumprimentaram foi na cúpula do G-20 no Rio de Janeiro em 2024 e o encontro foi gélido.

Milei chegou a chamar Lula de "corrupto" durante sua campanha para as eleições presidenciais argentinas e disse que nunca encontraria com o petista.

Nas eleições argentinas de 2023, marqueteiros que trabalharam nas campanhas petistas viajaram a Buenos Aires para auxiliar na candidatura do peronista Sergio Massa.