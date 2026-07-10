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Terremotos na Venezuela deixam mais de 4 mil mortos, aponta novo balanço

O dado representa um aumento de 229 vítimas em relação ao levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (9)

O Liberal
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Ocorrido há algumas semanas, desastres ainda deixa consequências aos venezuelanos (Foto: Ocha | Luisana Solano)

O número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela no fim de junho chegou a 4.118, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (10) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. O dado representa um aumento de 229 vítimas em relação ao levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (9), que contabilizava 3.889 mortes.

De acordo com as autoridades venezuelanas, os tremores também deixaram 16.740 pessoas feridas e outras 17.907 desabrigadas. Até o momento, o governo do país ainda não apresentou um balanço oficial sobre o número de desaparecidos.

Organizações da sociedade civil, no entanto, estimam que cerca de 30 mil pessoas continuam desaparecidas após os terremotos.

Os abalos sísmicos ocorreram em sequência no dia 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5. Entre as regiões mais atingidas estão Caracas, capital venezuelana, e o estado de La Guaira.

Considerados os terremotos mais intensos registrados no país desde 1900, os tremores provocaram danos estruturais em 856 edifícios. Desse total, pelo menos 190 construções tiveram colapso completo.

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