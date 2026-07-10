Pentágono divulga novo lote de arquivos secretos com fotos e vídeos de OVNIs

O Pentágono, Departamento de Defesa dos EUA, divulgou nesta sexta-feira, 10, uma nova leva de arquivos secretos com vídeos, imagens e áudios envolvendo os chamados Objetos Voadores Não Identificados (OVNI) ou Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês). Este é o quarto lote divulgado pelo exército americano, via Departamento de Guerra, em seu site, desde uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump no começo deste ano.

No material divulgado, há imagens fornecidas pela Nasa, além de documentos do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, com relatos de pessoas que avistaram objetos não identificados, e trechos de investigações da CIA, sigla em inglês para a Agência Central de Inteligência americana.

"Hoje, o Departamento de Guerra está publicando a quarta leva de arquivos históricos e desclassificados sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês) como parte do Sistema Presidencial de Abertura e Divulgação de Registros sobre Encontros com UAP (PURSUE, na sigla em inglês)", disse o secretário-assistente para Assuntos Públicos do Departamento de Guerra e porta-voz-chefe do Pentágono, Sean Parnell.

Os registros datam de diferentes épocas, incluindo memorandos da década de 1950 e imagens do ano passado.

Em um vídeo de 2020, anexado a um relatório do Comando Norte dos Estados Unidos, foi registrado um fenômeno anômalo durante 32 segundos. O Exército descreveu o objeto como sendo de "cor marrom-escura, com aproximadamente 3,5 a 4,5 metros de altura" e "se deslocando com o vento", sem realizar manobras ou mudar de direção, semelhante a um "balão grande e um tanto deformado".

As imagens foram obtidas por meio de um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos EUA no Oceano Atlântico.

Jamais havia visto em 28 anos de serviço

Outro documento de destaque é um relatório de 2019 no qual cinco militares da Marinha afirmam ter avistado um OVNI que viajava "em linha reta na direção oposta (à plataforma onde estavam) em alta velocidade". Um dos agentes disse que o objeto não identificado apresentava características de voo que ele "jamais havia visto em 28 anos de serviço na Força Aérea e na Marinha dos EUA".

A divulgação deste tipo de material foi autorizada pelo governo Trump em fevereiro deste ano. Dois lotes foram apresentados em maio e outro, em meados de junho.

O Departamento de Guerra americano esclarece que os materiais arquivados e divulgados "referem-se a casos não resolvidos", o que significa que o governo não consegue determinar definitivamente a natureza dos fenômenos observados em razão da falta de dados e de outros fatores.

"O Departamento de Guerra continuará a realizar relatórios separados sobre os casos de UAP resolvidos, conforme exigido por lei. Sob esta Administração, buscaremos a verdade e compartilharemos nossas descobertas com o povo americano", afirmou o Pentágono.