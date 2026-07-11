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Trump diz que há milhares de mísseis prontos para acertar Irã caso seja assassinado

Presidente dos EUA fez declaração após funeral de líder iraniano, onde pediram sua morte; acordo de paz enfraquece

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã neste sábado (11). Ele declarou que há milhares de mísseis prontos para serem disparados contra o país.

A manifestação ocorreu após o funeral do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei. Pessoas presentes no evento pediram o assassinato do líder norte-americano. A retórica acentua as tensões no Oriente Médio.

Um acordo interino para encerrar a guerra enfraquece sob sucessivos confrontos na região. Em postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que "mil mísseis estão carregados e apontados para a República Islâmica do Irã".

Exigências sobre o Estreito de Ormuz

Outros milhares de mísseis estariam prontos para seguir imediatamente, caso o governo iraniano cumpra a ameaça. Trump publicou os comentários depois que autoridades dos EUA exigiram a abertura pública do Estreito de Ormuz.

Os EUA pediram garantias de que as embarcações que cruzam o corredor vital não seriam atacadas. Teerã recusou-se a fazê-lo até o momento. O Irã insiste que a rota permaneça sob seu controle e que deve ter permissão para cobrar taxas dos navios.

Isso altera décadas de precedentes que consideram o estreito uma hidrovia internacional. Durante o funeral de Khamenei, morto em ataque aéreo em 28 de fevereiro, manifestantes carregavam cartazes pedindo a morte de Trump e de Benjamin Netanyahu.

Escalada dos Conflitos na Região

Nos últimos dias, os EUA realizaram ataques aéreos contra o Irã. O país respondeu com disparos contra nações do Oriente Médio. Os bombardeios foram desencadeados depois que o Irã atacou três navios em Ormuz no início da semana.

Na sexta-feira (10), Trump declarou o fim do cessar-fogo, mas afirmou que os EUA continuariam as negociações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajou a Omã para novas conversas neste sábado.

Futuro do Programa Nuclear Iraniano

Autoridades norte-americanas, sob anonimato, afirmaram que qualquer acordo sobre o programa nuclear do Irã exigirá que Teerã entregue seu estoque de urânio altamente enriquecido. O país tem recusado repetidamente essa condição.

Caso um entendimento não seja alcançado, os EUA possuem opções militares para garantir que o material permaneça enterrado no subsolo. O governo dos EUA ressaltou que nunca fechará um acordo nuclear se o Irã não interromper os ataques a navios no Estreito de Ormuz.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ATENTADO/MÍSSEIS/AMEAÇA
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