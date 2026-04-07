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Casa Branca analisa proposta de paz do Paquistão, enquanto Trump acusa Irã de ilegalidades

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que é "totalmente ilegal" para o Irã ter jovens cercando usinas de energia como escudos humanos, em ligação com a NBC News. "Eles não tem permissão para fazer isso", disse o republicano.

O país persa convocou jovens a comparecerem a usinas de energia como forma de evitar ataques dos EUA e de Israel, a medida que se aproxima o prazo final dado pelo presidente americano para um cessar-fogo no Oriente Médio.

Trump também foi questionado sobre suas razões para dizer nas redes sociais que "uma civilização inteira morrerá esta noite" e respondeu dizendo: "Você terá que descobrir isso".

Em paralelo, a Casa Branca confirmou que está ciente de um pedido do Paquistão para um adiamento de duas semanas do prazo final para negociações de paz com Teerã. "O presidente foi informado da proposta, e uma resposta virá", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado enviado por e-mail.

Mais cedo, autoridades internacionais criticaram a ameaça de Trump sobre atacar infraestruturas civis do Irã. "Isso é verdadeiramente inaceitável", disse o Papa Leão XIV, acrescentando que qualquer ataque à infraestrutura civil viola o direito internacional.

Em alguns de seus comentários mais fortes até agora contra a guerra, Leão instou os americanos e outros de boa vontade a contatarem seus líderes políticos e representantes no Congresso para exigir que rejeitem a guerra e trabalhem pela paz.

Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar "profundamente preocupado" com a declaração que sugere que um povo ou civilização inteira pode sofrer "as consequências de decisões políticas e militares". Segundo ele, nenhum objetivo militar justifica a destruição da infraestrutura de uma sociedade ou a imposição deliberada de sofrimento às populações civis. As declarações foram emitidas por meio do porta-voz Stephane Dujarric.

*Com informações da Associated Press

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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