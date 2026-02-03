Capa Jornal Amazônia
Polícia prende suspeito de matar mulher; corpo estava ao lado do berço da filha de 2 anos

O pai da vítima estranhou a falta de contato e acionou a Polícia Militar, que, ao entrar no imóvel, encontrou o corpo da mulher ao lado do berço da filha

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, na segunda-feira, 2, o suspeito de matar a ex-companheira no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, no último sábado, 31. A filha da vítima, de apenas dois anos, estava em um berço ao lado do corpo da mãe e apresentava sinais de violência.

Segundo a Secretária da Segurança Pública do Estado de São Paulo, durante as investigações, os policiais localizaram o endereço onde André de Lima Torres Pereira, de 34 anos, estava escondido desde o dia do crime. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

O homem é o principal suspeito de ter matado Nicole Mercer Merheje, de 34, encontrada sem vida no chão de sua casa, na Rua Joaquim de Almeida, por volta das 21h44 de sábado.

O pai da vítima estranhou a falta de contato e acionou a Polícia Militar, que, ao entrar no imóvel, encontrou o corpo de Nicole ao lado do berço da filha. De acordo com a SSP, o suspeito teria cometido o crime após uma discussão.

A PM informou que há indícios de que mãe e filha tenham permanecido em cárcere privado por mais de um dia. A criança apresentava marcas de violência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana. Não há confirmação de que o suspeito seja o pai da menina.

Diante da suspeita de que a criança possa ter sido vítima de abuso sexual, ela foi transferida para o Hospital da Mulher, onde passou por exames. A SSP afirmou que ela está sob cuidados da família materna.

Segundo a PM, Nicole havia registrado boletins de ocorrência contra Pereira em 2025 por violência doméstica. À época, ela relatou que o suspeito morava na mesma residência e chegou a solicitar medida protetiva, mas não há confirmação de que o processo tenha sido concluído.

O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio e é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). "As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. O suspeito permanece à disposição da Justiça", disse a SSP.

