Brasileira é condecorada pela monarquia britânica; conheça
A cantora lírica Gabriella Di Laccio recebeu a honraria das mãos do príncipe William
A brasileira Gabriella Di Laccio, cantora lírica, foi condecorada pela monarquia do Reino Unido com a medalha de Membro da Ordem do Império Britânico, entregue em mãos pelo príncipe William. A cerimônia ocorreu na última semana, no Castelo de Windsor. O prêmio simboliza o compromisso da coroa com causas de inclusão, diversidade e transformação social.
Gabriella foi eleita, em 2018, uma das mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC. No ano seguinte, a cantora foi destaque no quadro Mulheres Fantásticas, do Fantástico. Nascida em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, ela é referência artística e no ativismo pela igualdade de gênero na música clássica.
Em 2001, Gabriella se mudou para Londres após conquistar uma bolsa de estudos no Royal College of Music, instituto renomado mundialmente. Ela criou e segue à frente da fundação Donne — Mulheres na Música, iniciativa que valoriza e celebra artistas femininas. “Encontrei uma enciclopédia num sebo aqui em Londres, que listava 6 mil mulheres compositoras. Quando me dei conta que elas existiram, achei que eu era a musicista mais ignorante do mundo. Depois comecei a estudar”, conta Gabriella sobre sua inspiração.
Entrar no Castelo de Windsor foi emocionante, segundo a artista. Ela afirma que, desde o começo, queria levar o Brasil consigo. “Este reconhecimento não é só meu. Trago comigo as mulheres da minha família, as mulheres da história que continuo a descobrir e cuja música me inspira todos os dias, as mulheres de hoje que seguem quebrando barreiras e as jovens que constroem o nosso futuro”, ressalta.
Gabriella espera que a conquista seja como abertura de portas e inspiração para mais mulheres. “Que eu possa continuar a servir à música e à igualdade de gênero por onde eu for, através da minha voz e das minhas ações”, diz.
