Brasileira é condecorada pela monarquia britânica; conheça

A brasileira Gabriella Di Laccio, cantora lírica, foi condecorada pela monarquia do Reino Unido com a medalha de Membro da Ordem do Império Britânico, entregue em mãos pelo príncipe William. A cerimônia ocorreu na última semana, no Castelo de Windsor. O prêmio simboliza o compromisso da coroa com causas de inclusão, diversidade e transformação social.

Gabriella foi eleita, em 2018, uma das mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC. No ano seguinte, a cantora foi destaque no quadro Mulheres Fantásticas, do Fantástico. Nascida em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, ela é referência artística e no ativismo pela igualdade de gênero na música clássica.

Gabriella Di Laccio recebeu a medalha das mãos do príncipe William (Reprodução / Instagram)

Em 2001, Gabriella se mudou para Londres após conquistar uma bolsa de estudos no Royal College of Music, instituto renomado mundialmente. Ela criou e segue à frente da fundação Donne — Mulheres na Música, iniciativa que valoriza e celebra artistas femininas. “Encontrei uma enciclopédia num sebo aqui em Londres, que listava 6 mil mulheres compositoras. Quando me dei conta que elas existiram, achei que eu era a musicista mais ignorante do mundo. Depois comecei a estudar”, conta Gabriella sobre sua inspiração.

Entrar no Castelo de Windsor foi emocionante, segundo a artista. Ela afirma que, desde o começo, queria levar o Brasil consigo. “Este reconhecimento não é só meu. Trago comigo as mulheres da minha família, as mulheres da história que continuo a descobrir e cuja música me inspira todos os dias, as mulheres de hoje que seguem quebrando barreiras e as jovens que constroem o nosso futuro”, ressalta.

Gabriella espera que a conquista seja como abertura de portas e inspiração para mais mulheres. “Que eu possa continuar a servir à música e à igualdade de gênero por onde eu for, através da minha voz e das minhas ações”, diz.