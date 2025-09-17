Capa Jornal Amazônia
Trump repete com rei Charles III gafe que cometeu com Elizabeth II

Estadão Conteúdo

Talvez tenha sido o nervosismo de estar na presença da realeza. Talvez, um simples erro. Mas ao longo dos anos houve várias gafes por parte de presidentes e primeiras-damas dos EUA em relação a membros da família real britânica em visita ao Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu o rito das gafes ao andar na frente do Rei Charles III durante uma conversa com tropas da Guarda Real, repetindo a mesma "saia justa" que havia cometido com a Rainha Elizabeth II.

O republicano e a primeira-dama Melania Trump foram recebidos pela família real britânica nesta quarta-feira, 17, no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para o início de uma visita de Estado de dois dias que deve ser coberta de pompa e bajulações ao republicano. A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo a atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial.

Com a visita de Trump se desenrolando, vamos relembrar alguns dos deslizes mais conhecidos, entre eles um do próprio Trump:

O beijo de Carter

O presidente Jimmy Carter participou de um jantar de cúpula no Palácio de Buckingham, em 1977. O recém-eleito presidente era natural da Geórgia e tinha fortes raízes sulistas. Ele entrou no evento com membros da família real e, juntos, posaram para fotos. Houve rumores de que Carter beijou a rainha-mãe nos lábios durante uma saudação. Carter disse mais tarde que a beijou na bochecha, mas os tabloides britânicos publicaram a história durante anos.

Bush se expressa mal

O presidente George W. Bush recebeu a rainha Elizabeth II na Casa Branca em 2007. Após a chegada dela, Bush fez um discurso de boas-vindas no qual se expressou mal, retratando a rainha como muito mais velha do que ela era. "Você ajudou nossa nação a comemorar seu bicentenário em 17... em 1976", disse Bush, fazendo com que a multidão explodisse em risadas. Ele então se virou para a rainha, e os dois trocaram um olhar. "Ela me lançou um olhar que só uma mãe poderia dar a um filho", disse ele.

Michelle Obama dá o primeiro passo

Quando os Obamas visitaram a família real, em 2009, a primeira-dama Michelle Obama colocou a mão nas costas da rainha Elizabeth II, quebrando o protocolo de que a rainha não deve ser tocada a menos que ela faça o primeiro movimento. Apesar de Michelle ter feito o primeiro contato, a rainha retribuiu o gesto colocando a mão nas costas da primeira-dama também.

O brinde de Barack Obama

O presidente Barack Obama estava no meio de um brinde durante um jantar no Palácio de Buckingham, em 2011, quando a orquestra inesperadamente começou a tocar "God Save the Queen" ("Deus, salve a Rainha", o hino britânico). Em vez de interromper o brinde para deixar a música terminar, o presidente continuou com o discurso. Quando o presidente terminou o brinde, a rainha esperou o hino terminar antes de levantar a taça.

Trump sai na frente

Enquanto Trump e a rainha Elizabeth II inspecionavam a Guarda de Honra no Castelo de Windsor, durante uma visita em 2018, ele passou à frente da rainha e entrou diretamente em seu caminho. Na hierarquia britânica, o monarca deve sempre liderar o caminho.

Depois de deixar a monarca esperando mais de 10 minutos após o horário marcado para o encontro, Trump cumprimentou a rainha sem se curvar, como manda a tradição. Tanto ele quanto Melania apenas apertaram a mão da rainha. A gafe mais séria, segundo a mídia local, ocorreu logo depois, quando Trump e Elizabeth saíram em vistoria da tropa de honra. Em dado momento, o presidente passou a caminhar à frente, dando as costas à rainha. (Com informações da Associated Press)

Palavras-chave

/EUA/TRUMP/REINO UNIDO/REI CHARLES III/GAFE
Mundo
.
