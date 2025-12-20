Secom: termina 67ª cúpula do Mercosul e Presidência Pro Tempore de Brasil é passada ao Paraguai

A 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados terminou há pouco, com a Presidência Pro Tempore do Brasil - que ficou no cargo neste segundo semestre de 2025 - passando o bastão para o Paraguai, o qual deve liderar o bloco nos seis primeiros meses de 2026. A informação foi fornecida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Não houve transmissão do encerramento da cúpula aos jornalistas enviados a Foz do Iguaçu, que trabalham na sala de imprensa em tenda próxima ao Belmond Hotel Cataratas, onde ocorreu o evento neste sábado, 20. O hotel em questão fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a menos de 1km das quedas d'água.