Luciano Huck anuncia príncipe William como convidado do próximo ‘Domingão’

O humorista Ed Gama, integrante do elenco fixo do programa, ainda brincou perguntando se William seria o jurado convidado da Dança dos Famosos

Estadão Conteúdo
fonte

Príncipe William (Instagram @princeandprincessofwales)

Luciano Huck anunciou a presença do príncipe William, membro da realeza britânica e filho do Rei Charles e da princesa Diana, como convidado de seu programa. "Ele estará no Domingão no próximo domingo. Fará parte da nossa mistura", disse, na noite de deste domingo, 2.

Em seguida, apresentou um vídeo breve em que William manda um recado, em inglês: "Olá Luciano. Estou ansioso para vê-lo nesta semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize, mal posso esperar para vê-lo por aí". O britânico fez referência ao evento que organiza para premiar iniciativas de sustentabilidade, que ocorre no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio, com apresentação de Huck.

O humorista Ed Gama, integrante do elenco fixo do programa, ainda brincou perguntando se William seria o jurado convidado da Dança dos Famosos.

Príncipe William no Domingão com Huck

Luciano Huck não deu mais informações a respeito da participação - se será gravada ou ao vivo, ou se será no palco do estúdio ou em outra localização, além da temática que será tratada.

O príncipe William não vem ao Brasil para o programa de TV. Ele vai participar da COP 30, em Belém, no Pará, e também do Earthshot Prize 2025, com sede no Brasil por causa da proximidade com a conferência climática.

Cada um dos cinco vencedores do prêmio, que valoriza projetos de sustentabilidade pelo mundo, recebe cerca de 1 milhão de libras.

.
