Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Vinny Nogueira lança single 'Esquecer o Ex' em feat com Leo Santana e MC GW

Canção apresenta trechos de “arrochadeira”, em um autêntico pagode baiano

O Liberal
fonte

Leo Santana, Vinny Nogueira e MC GW lançam “Esquecer o Ex” (Divulgação)

“Esquecer o Ex”, mais novo single de Vinny Nogueira em feat com Leo Santana e MC GW, chega às plataformas digitais de música nesta sexta-feira, 07. A canção é um autêntico pagode baiano e traz a história bem-humorada de como superar o fim de um relacionamento ativando o modo solteira.  

Composição de Junior Lobo e Bonnyek, “Esquecer o Ex” tem arranjos e produção musical de Marcello Ícaro, que assina produções com Saulo Fernandes, Harmonia do Samba, Psirico e com o próprio Leo Santana.  A canção aposta na mistura de ritmos e levadas de Leo e de Vinny, trazendo as características de sonoridade e estilo dos dois artistas. 

VEJA MAIS

image Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single
Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

image Pré-estreia de 'Os Sons Que Vêm do Pará', de Rhenan Sanches, celebra a força do brega no cinema
Projeto transformou o cinema em palco para a música e a dança paraense, reunindo nomes como Edilson Moreno, Hellen Patrícia e Rolon Ho

image Ney Matogrosso é o convidado desta semana no Tiny Desk Brasil

Os trechos de “arrochadeira”, misturados a elementos atuais, trazem o DNA de Vinny. As harmonias e conversões marcam as características do som de Leo.  A participação de MC GW imprime a linguagem de rua e o funk. 

“Eu não poderia estar mais feliz e realizado com essa parceria. Leo é um artista incrível, que eu admiro demais. Unir esses dois gigantes, o GG e o GW, gigante do funk brasileiro, cheio de autenticidade, é um presente para mim. O resultado ficou sensacional. Só tenho a agradecer”, afirma Vinny Nogueira

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Música

Léo Santana
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

DOCUMENTÁRIO

Ayrton Senna: como Adriane Galisteu recebeu a notícia da morte do piloto?

Adriane narrou essa e outras situações no documento "Meu Ayrton"

06.11.25 12h38

FAMOSOS

Millie Bobby Brown fala sobre maternidade e privacidade da filha: 'Ela tem direito de decidir'

Millie contou que os cuidados são divididos de forma igual entre ela e o marido, a quem chamou de 'pai incrível'

06.11.25 11h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda