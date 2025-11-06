Vinny Nogueira lança single 'Esquecer o Ex' em feat com Leo Santana e MC GW

“Esquecer o Ex”, mais novo single de Vinny Nogueira em feat com Leo Santana e MC GW, chega às plataformas digitais de música nesta sexta-feira, 07. A canção é um autêntico pagode baiano e traz a história bem-humorada de como superar o fim de um relacionamento ativando o modo solteira.

Composição de Junior Lobo e Bonnyek, “Esquecer o Ex” tem arranjos e produção musical de Marcello Ícaro, que assina produções com Saulo Fernandes, Harmonia do Samba, Psirico e com o próprio Leo Santana. A canção aposta na mistura de ritmos e levadas de Leo e de Vinny, trazendo as características de sonoridade e estilo dos dois artistas.

Os trechos de “arrochadeira”, misturados a elementos atuais, trazem o DNA de Vinny. As harmonias e conversões marcam as características do som de Leo. A participação de MC GW imprime a linguagem de rua e o funk.

“Eu não poderia estar mais feliz e realizado com essa parceria. Leo é um artista incrível, que eu admiro demais. Unir esses dois gigantes, o GG e o GW, gigante do funk brasileiro, cheio de autenticidade, é um presente para mim. O resultado ficou sensacional. Só tenho a agradecer”, afirma Vinny Nogueira