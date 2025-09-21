Ivete Sangalo transforma Mangueirão em micareta ao relembrar o Paráfolia: 'Lembro das farras'

A cantora Ivete Sangalo agitou o público paraense na noite deste sábado (20/9), durante sua apresentação no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. O show fez parte do evento Amazônia Live – Hoje e Sempre, que integra o movimento “Grande Encontro por um Mundo Melhor”, uma iniciativa dos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale.

Com ingressos esgotados e um público estimado em 45 mil pessoas, Ivete transformou o estádio em uma verdadeira micareta ao relembrar os tempos do Paráfolia, tradicional carnaval fora de época que marcou a cultura popular paraense entre as décadas de 1990 e 2000. A artista, que foi uma das atrações mais frequentes do evento na época, resgatou memórias e emocionou os fãs com seu carinho pelo estado.

“Belém do Pará, muito obrigada por essa energia, esse calor, essa coisa boa. Toda vez que eu piso aqui, eu lembro do nosso Paráfolia. Eu lembro das nossas farras, dos nossos shows, da maneira como vocês me recebem há muitos anos. Esse Norte do país é o coração da gente mesmo”, declarou a cantora, sendo ovacionada pela plateia.

Com um repertório recheado de sucessos, Ivete recriou no palco a atmosfera dos carnavais fora de época. Ela incentivou brincadeiras típicas da micareta, como “rodinha punk” e trenzinhos entre o público, levando os fãs a dançar e pular como nos antigos blocos do Paráfolia.

“Vamos lembrar dos primeiros shows, da primeira vez que estive em Belém do Pará”, disse antes de cantar “Alô Paixão”, música da época em que integrava a Banda Eva.

O público foi à loucura quando Ivete fez uma homenagem à paraense Joelma, ao cantar o hit “Voando pro Pará”. A baiana destacou sua longa relação com o estado, afirmando que frequenta o Pará há 30 anos e que o carinho do público local é incomparável.

“Faz de conta que eu sou um bombom de cupuaçu e vocês vão me morder todinha!”, brincou Ivete, antes de cantar “Alegria”, arrancando risos e aplausos da plateia.

O evento “Amazônia Live – Hoje e Sempre” é parte de uma série de ações culturais e ambientais que buscam valorizar a floresta, a cultura regional e promover a conscientização sobre o futuro da Amazônia. Além do show, o projeto reúne iniciativas voltadas à preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

A noite no Mangueirão foi marcada por música, memória e emoção, com Ivete Sangalo reafirmando sua conexão com o Pará e revivendo momentos históricos ao lado do público que lotou o estádio.