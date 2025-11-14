Capa Jornal Amazônia
Shawn Mendes se encontra com Cacique Raoni no Hotel Vila Rica, em Belém

Shawn Mendes teria se reunido com o líder indígena Cacique Raoni na capital paraense nesta sexta-feira (14)

Gabrielle Borges
fonte

O cantor também foi recepcionado por mulheres Mebengokré, que teriam entoado cantos de sua tribo e realizado danças tradicionais em sua homenagem. (Reprodução/ X/ @ShawnMendesBRA)

Shawn Mendes desembarcou em Belém na quinta-feira (13/11) para participar da COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Nas redes sociais, vêm circulando imagens de que Mendes teria tido um encontro com o Cacique Raoni Metuktire, no Hotel Vila Rica, na manhã desta sexta-feira (14//11).



O cantor foi recepcionado por mulheres Mebengokré, que teriam entoado cantos de sua tribo e realizado danças tradicionais em sua homenagem. Mendes, embora conhecido sobretudo por sua música, já demonstrou sensibilidade para causas socioambientais em outras ocasiões.

Segundo informações, a reunião entre o artista e o Cacique Raoni é uma ação do Greenpeace e foi marcada por uma conversa sobre a necessidade de defender a natureza.

Matéria em atualização

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

 

 

.
