Shawn Mendes se encontra com Cacique Raoni no Hotel Vila Rica, em Belém
Shawn Mendes teria se reunido com o líder indígena Cacique Raoni na capital paraense nesta sexta-feira (14)
Shawn Mendes desembarcou em Belém na quinta-feira (13/11) para participar da COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Nas redes sociais, vêm circulando imagens de que Mendes teria tido um encontro com o Cacique Raoni Metuktire, no Hotel Vila Rica, na manhã desta sexta-feira (14//11).
O cantor foi recepcionado por mulheres Mebengokré, que teriam entoado cantos de sua tribo e realizado danças tradicionais em sua homenagem. Mendes, embora conhecido sobretudo por sua música, já demonstrou sensibilidade para causas socioambientais em outras ocasiões.
Segundo informações, a reunião entre o artista e o Cacique Raoni é uma ação do Greenpeace e foi marcada por uma conversa sobre a necessidade de defender a natureza.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com
