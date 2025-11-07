Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30

A apresentadora Regina Casé esteve em Belém nos últimos dias para participar como uma das apresentadoras do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no estádio Mangueirão. O evento reuniu artistas e lideranças nacionais e internacionais em um grande show que marcou as celebrações prévias a COP 30.

Nesta sexta-feira (7), ela usou as redes sociais para compartilhar registros e lembranças da estadia na capital paraense. Na publicação, a artista contou que visitou uma das ilhas próximas à cidade e foi recepcionada pela cantora Gaby Amarantos. “Eu gosto de Belém do Pará mais que de açaí. E olha que eu adoro açaí!”, iniciou Regina.

“Eu vou para lá há muitos e muitos anos, mas cada vez parece que é mais incrível! Ainda mais com uma anfitriã maravilhosa como a minha mana, @gabyamarantos, que me levou para tomar banho de rio, dançar, dar risada, conhecer gente nova, coisas que eu estava precisando muuuuuuito!”, contou a apresentadora.

Durante a passagem pela cidade, ela também visitou o Mercado do Ver-o-Peso, um dos pontos turísticos mais tradicionais de Belém. “Como sempre, no último dia, eu tenho que ir para o mercado do Ver-o-Peso para barraca da dona Carmelita, uma das minhas grandes mestras, que toda vez me ensina um monte de frutas, de sementes e de coisas que eu não conhecia”, escreveu.

A apresentadora ainda mencionou o clima da cidade às vésperas da conferência climática. “A cidade toda está numa vibe incrível, vivendo a COP 30”, disse.

Regina lembrou também de encontros com amigos como Marina Silva, Sônia Guajajara, Anitta e Bruno Gagliasso, e comentou sobre o carinho do público paraense. “O público de lá... mais quente não há! Gente, me fez um bem danado... cheguei bem caidinha e voltei com outro ânimo!”, escreveu ao final da publicação.