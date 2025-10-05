Estevão Ciavatta, marido de Regina Casé, fala sobre acidente no Fantástico

Estevão Ciavatta, marido de Regina Casé, relembra ao Fantástico deste domingo, 5, os problemas de saúde e a longa reabilitação após ter perdido parte de seus movimentos.

O que aconteceu com Estevão Ciavatta?

O marido de Regina Casé caiu de um cavalo em 10 de novembro de 2008. Ele ficou 17 dias no hospital.

"No primeiro momento foi tipo 'Ah, caí, vou me levantar...'. 'Caraca. Não estou mexendo nada'", comentou. O cineasta deve fazer um filme sobre sua própria trajetória em breve, conforme anunciou em seu Instagram.

"Muitos sabem da minha luta por reaver os movimentos do meu corpo depois do acidente que me deixou tetraplégico. Mas poucos sabem os detalhes dessa história e do filme No Passo da Cobra, que estou fazendo para o cinema e a plataforma Aquarius", escreveu.

Ao longo dos anos de tratamento e reabilitação, o diretor foi diversas vezes homenageado por sua mulher, Regina Casé, nas redes sociais. Os dois estão juntos desde 1998.