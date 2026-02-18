Capa Jornal Amazônia
Ator de 'Pulp Fiction' morreu após atirar contra si acidentalmente, diz site

O laudo oficial classifica a morte como acidental

Estadão Conteúdo

O ator Peter Greene, conhecido por interpretar vilões em filmes como O Máscara e Pulp Fiction, morreu em decorrência de um disparo acidental contra si, segundo informações confirmadas pelo IML de Nova York ao portal TMZ. Greene foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, Nova York, em dezembro do ano passado.

De acordo com o veículo, o laudo oficial classifica a morte como acidental, causada por um ferimento à bala na axila esquerda que atingiu a artéria braquial. O incidente resultou em uma hemorragia fatal.

Carreira

Peter Greene nasceu em Montclair, no estado de Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965. Ele iniciou a carreira de ator aos 20 anos em Nova York, assumiu papéis no cinema e na televisão, com destaque para interpretação de personagens criminosos e vilões.

Em 1994, interpretou o vilão Dorian em O Máscara, protagonizado por Jim Carey. No mesmo ano, encarou outro personagem emblemático: Zed, em Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

Ambos os papéis ajudaram Greene a consolidar sua imagem como um ator que interpretava personagens sombrios de forma excelente.

Em 1993, Greene foi protagonista do filme Clean, Shaven, no qual interpretou um homem com esquizofrenia suspeito de assassinato.

A atuação foi elogiada pela crítica do The New York Times, que afirmou que Greene transformou o papel "em um personagem intensamente angustiado e volátil, alguém que nem precisava se cortar para chamar a atenção do público".

Além de papéis principais, Greene teve participações marcantes em Os Suspeitos em que interpretou Redfoot, um receptador que fornece informações a um grupo de criminosos sobre um roubo a um joalheiro que termina com a morte da vítima.

Já em Dia de Treinamento, viveu Jeff, um detetive que acaba sendo baleado por Alonzo Harris, personagem de Denzel Washington, no contexto de uma tentativa de encobrir o assassinato a sangue-frio de um ex-agente da divisão de narcóticos.

