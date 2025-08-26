Cantora Carol Ferreira apresenta o show ‘Encantos do Círio II’; saiba mais

Bastante ligada ao Círio de Nazaré, a cantora Carol Ferreira se prepara para lançar mais uma edição do seu projeto especial para o período nazareno. O “Encantos do Círio II”, que é uma homenagem cheia de ritmo e fé, ocorrerá no próximo dia 07 de outubro, no Theatro da Paz.

“O ‘Encantos do Círio II’ é um espetáculo muito especial para mim. Ele nasceu do meu desejo de celebrar Nossa Senhora de Nazaré através da música, unindo minhas composições autorais com canções que marcaram a história do Círio de Nazaré. Este ano tenho, mais uma vez, o privilégio de apresentar este show, que tem apoio cultural da Xerfan Advocacia”, explica a cantora.

Como ela mesma disse, a relação com Nossa Senhora de Nazaré é muito intensa e especial. Por conta disso, Carol diz estar feliz e grata pela oportunidade de poder homenagear, mais uma vez, a Santa no Círio. Além de estar no palco, ela ainda consegue unir vários músicos que vivem esse momento com ela.

“No ano passado, contamos com a presença do Almirzinho Gabriel e do Markinho Duran. Para 2025, ainda estamos confirmando as atrações”, antecipa Carol Ferreira.

“Cantar para Nossa Senhora é diferente porque não é só sobre cantar bem ou emocionar o público, é sobre entregar o coração. Quando canto para Nossa Senhora, sinto que a música vira oração. É uma entrega muito sincera, como se cada nota fosse um pedido, um agradecimento ou um gesto de devoção. A emoção é outra, é como se o palco se transformasse em um altar.”, conta a artista.

Para esta segunda edição do projeto, a cantora levará uma noite de fé e emoção, celebrando as tradições do povo paraense. “Estar no palco do Theatro da Paz, apresentando esse repertório que fala de fé, devoção e também de identidade cultural, é uma grande honra. Quero que o público viva uma experiência de emoção e espiritualidade, como um abraço de Nossa Senhora em forma de música”, pontua a artista.

No repertório sias musicas autorais e os clássicos do período nazareno: “⁠Com certeza não podem faltar as minhas músicas autorais em homenagem à Nazinha, como ‘É Assim Ela Vem’, ‘Encantos do Círio’ e ‘Bênçãos que vêm de você’. São canções muito especiais para mim, porque nasceram dessa devoção e traduzem em música o que sinto por Nossa Senhora. E, claro, também não podem faltar as músicas clássicas que todos os anos fazem parte do Círio, mas que eu trouxe para o meu estilo em arranjos diferentes, compilados no álbum ‘Encantos do Círio’, disponível em todas as plataformas digitais. Entre elas estão ‘Vós sois o lírio mimoso’ e ‘Círio outra vez’, que são verdadeiros hinos da nossa fé.”

Aos 30 anos, Carol Ferreira é destaque na cena musical paraense, com uma voz aguda cheia de personalidade e alto alcance vocal, com forte influência da música internacional. Navega pelo pop, jazz, soul e funk com maestria, além de passear bem por interpretações de gêneros tipicamente brasileiros, como MPB, samba e bossa nova. Carol transmite, com sua voz, leveza e romantismo.

Sua carreira autoral foi iniciada em 2020 com uma música em homenagem ao Círio de Nazaré.

“Desde que me entendo por gente, sempre fui com a minha família ver a procissão de domingo. Morei por muito tempo em um bairro longe do centro de Belém, mas minha mãe sempre dava um jeito de irmos para algum ponto da avenida Nazaré para ver a nossa mãezinha passar toda bela na Berlinda. Lembro de uma vez em que eu e meus irmãos subimos em uma das árvores em frente ao TCE - Tribunal de Contas do Estado, só para ver a Santinha passar, explica.

Carreira

A trajetória de devota da cantora é marcada por diversos lançamentos autorais. Carol Ferreira estreou com o single “E Assim Ela Vem”, lançado no programa Sons do Pará, da TV Liberal, em 2020. No ano seguinte, lançou os singles “Meu e Teu”, com participação de Gigi Furtado — também lançado no Sons do Pará — e “Too Late”, um jazz paraense apresentado no programa É do Pará.

Carol Ferreira tem se destacado em eventos particulares e também culturais, festivais, musicais, concertos e recitais, sem esquecer de seus projetos autorais. Após esses três lançamentos, em 2022 lançou o álbum Encantos do Círio, reunindo versões de clássicos marianos e composições autorais, incluindo a música “Encantos do Círio” — um carimbó que conta com um lindo videoclipe que passeia pelos pontos turísticos da cidade que estão no caminho da procissão do Círio de Nazaré.

A música foi composta por Carol Ferreira e Lenilson Albuquerque, uma parceria que tem resultado em ótimas canções. A artista conta que sentiu a composição de forma fluida e natural, como se Deus e Nossa Senhora de Nazaré tivessem soprado a letra para ela.

O álbum migrou do play nas plataformas de música para o palco, em um projeto que leva o mesmo nome. Carol Ferreira teve sua terceira música lançada pelo Sons do Pará.

“Esse projeto tem um valor muito especial. É uma forma de unir minha trajetória musical à minha espiritualidade e às minhas raízes culturais. Cantar para Nossa Senhora é uma oportunidade de mostrar uma parte muito íntima de mim, que vai além do palco e alcança a fé. Para minha carreira, representa um fortalecimento da minha identidade como artista paraense, conectada com a tradição e ao mesmo tempo trazendo minha interpretação pessoal”, conta.

Já em 2023, no mesmo projeto da TV Liberal, ela lançou a releitura do clássico “Círio Outra Vez”. Em 2024, liberou para o público a canção “Bençãos que Vêm de Você”, em parceria com o cantor Markinho Duran, reforçando sua devoção e conexão com a fé mariana.