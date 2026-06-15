Após anúncio da gravidez, Neymar reage sobre nova filha: 'Vou endoidar'

Neymar reagiu com bom humor após descobrir que será pai de mais uma menina. O atacante da Seleção Brasileira e a influenciadora Bruna Biancardi anunciaram nesta segunda-feira (15), durante um chá revelação, que estão à espera da terceira filha do casal.

Ao saber o sexo do bebê, o jogador brincou sobre a quantidade de meninas na família. "É muita menina. Eu vou endoidar.", disse Neymar.

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No vídeo, o craque brincou com o fato de ter mais uma filha. "Eu vou montar uma banda. A partir de hoje vai ser Spice Girls", disse o jogador.

Em clima descontraído, Neymar também falou sobre a possibilidade de ter mais filhos no futuro. "Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino", brincou.

Mesmo celebrando a chegada de mais uma filha, Neymar também revelou o desejo de ter um menino no futuro. “Ano que vem, dezembro, menino”, disse.

Atualmente, o atleta é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses, com Bruna Biancardi; além de Helena, que completa 2 anos em julho, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

O anúncio da gravidez aconteceu em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026. Convocado para o Mundial, Neymar integra a delegação brasileira, mas segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita sofrida em maio. Apesar de estar com o grupo, o atacante ainda não reúne condições de entrar em campo.