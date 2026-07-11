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Dalton Mello, pai dos atores Selton e Danton, morre aos 84 anos

Selton revelou que o pai enfrentava um grave comprometimento pulmonar após décadas de tabagismo

Estadão Conteúdo
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Quem era Dalton Mello? Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos (Reprodução/Instagram)

Dalton Mello, pai dos atores Selton e Danton Mello, morreu aos 84 anos de idade. A informação foi compartilhada pelos irmãos no Instagram no início da tarde deste sábado (11). Na homenagem, Selton afirmou que o pai enfrentava um grave comprometimento pulmonar após décadas de tabagismo.

"O cigarro o levou. Pulmão trabalhando de uma forma ínfima. Foram 70 anos fumando, desde os 14, nos anos 50. E foi feliz assim até o talo, aos 84 anos. Faria tudo igual, me disse, rindo, no hospital", escreveu Selton, em texto escrito em primeira pessoa e compartilhada em conjunto pelo irmão.

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"Seu Dalton, doce, hilário, melhor companhia, melhor parceiro da vida. Tanta humildade, tão adorável. Encantou absolutamente todo mundo por onde passou. Um homem f***, simples, humilde. Obrigado, pai, por nos guiar. Por ter sido ousado nas escolhas da vida. Por ser meu melhor amigo", homenageou.

"Pai e mãe. Nada mais sagrado no mundo. Eles inventaram meu nome. Amo meu nome inventado. Zelo como algo sagrado e valioso, ter o Sel dela e o Ton dele é uma bênção", prosseguiu.

Selva Aretuza Figueiredo Melo, mãe dos atores, morreu há cerca de dois anos, em 17 de julho de 2024. Ela tinha 83 anos de idade e convivia com Alzheimer.

Nos comentários, diversos artistas deixaram suas condolências aos irmãos pela perda do pai, como Fafá de Belém, Marcelo Serrado, Fabíula Nascimento, Caito Mainier, Giovanna Lancellotti, Alexandre Nero e Fátima Bernardes.

Quem era Dalton Mello, pai de Selton e Danton

Dalton Mello era bancário aposentado. Ele foi citado com certa frequência pelos filhos ao longo dos anos. Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta em janeiro de 2025, Selton mandou um beijo ao pai: "Te amo demais. Com certeza está assistindo a gente, um pai coruja, está lá todo orgulhoso".

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