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Selton Mello se junta à atriz de 'Ruptura' na ficção científica 'Zero K'

Zero K não tem data de estreia confirmada.

Estadão Conteúdo
fonte

Em 2025, Selton Mello estreia em Hollywood em “Anaconda" e este ano, fará sua estreia em língua espanhola em “La Perra", dirigido pela chilena Dominga Sotomayor (Maurício Nahas)

Com filmagens acontecendo em São Paulo, a ficção científica Zero K, adaptação do livro de Don DeLillo, confirmou nesta quinta-feira, 14, a adição de Selton Mello ao elenco. O brasileiro foi anunciado ao lado de Britt Lower (Ruptura) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental).

De acordo com o Deadline, o trio se juntará a Peter Sarsgaard (Batman) e Caleb Landry Jones (Drácula), anunciados anteriormente.

O filme segue um bilionário que planeja colocar a esposa em estado terminal em preservação criogênica. Enquanto isso, o filho do casal tenta criar uma vida estável com sua namorada.

Zero K marca mais um passo na carreira internacional de Mello, que em abril viu La Perra, filme em que atua com direção de Dominga Sotomayor, ser selecionado para a Quinzena dos Realizadores, uma das principais mostras paralelas do Festival de Cannes. No ano passado, ele trabalhou com Jack Black e Paul Rudd em Anaconda.

Assim como La Perra, Zero K tem produção da RT Features, que tem sido destaque em Cannes com Paper Tiger, filme de James Grey considerado forte concorrente para a Palma de Ouro. O selo também foi um dos produtores por trás de Ainda Estou Aqui, que também contou com Mello.

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