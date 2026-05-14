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Marcia Sensitiva é internada com infecção respiratória e faz alerta sobre vacinação

Astróloga revelou diagnóstico de Vírus Respiratório Sincicial em vídeo publicado do hospital e relatou dores no corpo e falta de ar

O Liberal
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A astróloga relatou dores intensas no corpo e episódios de falta de ar. “Parece que um trator passou por cima de mim”, afirmou. (Reprodução/ Instagram)

A astróloga e influenciadora Marcia Sensitiva surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (14) ao compartilhar um vídeo gravado diretamente de um hospital, em São Paulo. Internada em uma unidade semi-intensiva, ela apareceu abatida, mas manteve o tom bem-humorado ao atualizar o público sobre seu estado de saúde.

Segundo Márcia, os primeiros sintomas surgiram na semana passada, inicialmente associados a uma gripe acompanhada de forte catarro. Após procurar atendimento médico no Hospital Albert Einstein, o quadro evoluiu e exigiu uma nova internação.

Durante os exames, os médicos identificaram uma infecção causada pelo Vírus Respiratório Sincicial (VSR), responsável por provocar complicações respiratórias. A astróloga relatou dores intensas no corpo e episódios de falta de ar. “Parece que um trator passou por cima de mim”, afirmou.

Ela também explicou que convive com uma doença reumática que, apesar de controlada, contribui para a redução da imunidade, agravando os efeitos da infecção viral.

Mesmo hospitalizada, Márcia contou que continua trabalhando como forma de manter o equilíbrio emocional durante o tratamento. Segundo ela, responder às mensagens e interagir com os seguidores ajuda a enfrentar o período de fragilidade. “Se eu ficar olhando para o teto, vou achar que vou morrer. Então eu sento toda manhã, mesmo estraçalhada, e trabalho respondendo as perguntas de vocês”, declarou.

Aproveitando o alcance nas redes sociais, a astróloga também fez um alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe e destacou os riscos que vírus respiratórios podem representar, especialmente para crianças pequenas.

Ao final da publicação, Márcia deixou uma mensagem de fé e superação aos fãs, incentivando os seguidores a manterem a esperança diante de problemas de saúde e momentos difíceis.

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