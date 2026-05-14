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Cantora Simone Almeida homenageia Dona Onete em show nesta quinta-feira, 14

A banda que acompanha Simone Almeida será formada por Gileno Foinquinos, Adelbert Carneiro, Caio Braga e Edvaldo Cavalcante

O Liberal
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A cantora paraense Simone Almeida prepara uma noite de celebração, memória afetiva e reverência à cultura amazônica nesta quinta-feira, 14, em um show especial em homenagem à compositora e cantora Dona Onete (Jader Moreira/ Divulgação)

A cantora paraense Simone Almeida prepara uma noite de celebração, memória afetiva e reverência à cultura amazônica nesta quinta-feira, 14, em um show especial em homenagem à compositora e cantora Dona Onete. A apresentação reúne convidados, músicos e parceiros de trajetória em um encontro marcado pela música regional e pela valorização da identidade cultural do Pará, que será apresentado às 21h, na cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550).

A artista destaca que a homenagem nasce da admiração profunda pela trajetória de Dona Onete e pela relação afetiva construída com sua obra ao longo dos anos. “Farei uma homenagem a Dona Onete, que considero minha conterrânea, apesar de ela não ter nascido em Igarapé-Miri, mas morou muitos anos lá. Sua alegria, suas composições cheias da nossa cultura, são ouvidas quase que todos os dias em minha casa, e minha neta, Heloísa, dança, canta e dorme ao som dela”, afirma Simone Almeida.

O espetáculo contará com participações especiais de diversos artistas da cena paraense, entre eles Tiana Almeida, irmã da cantora, além de Nilson Chaves, Banda Warilou, Ruan Lennon, Eudes Fraga, Dayse Addário, Ziza Padilha, Marcelo Sirotheau, Katarina Ávila, Reginaldo Viana, Andrea Pinheiro, Mahrco Monteiro e Heraldo Ramos.

A banda que acompanha Simone Almeida será formada por Gileno Foinquinos, responsável pela guitarra e direção musical, Adelbert Carneiro no contrabaixo, Caio Braga nos teclados e Edvaldo Cavalcante na bateria. A operação de som ficará sob responsabilidade de Fernando Dako, marido da cantora.

Mais do que uma homenagem musical, o show também marca um momento especial na vida da artista, que celebra seus 60 anos cercada por familiares, amigos e admiradores. “Será uma noite de agradecimento a Deus pelos meus 60 anos de vida, e celebração com minha família, meus amigos e fãs”, ressalta.

A apresentação promete reunir sucessos ligados ao repertório de Dona Onete, além de momentos de emoção e encontros entre diferentes gerações da música paraense, reforçando a importância da artista homenageada para a cultura amazônica e para a música popular brasileira.

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