Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14/05)?
O filme "Amigos Para Sempre" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/05), às 15h25, o filme "Amigos Para Sempre", dirigido por Shawn Seet e estrelado por Jai Courtney, Geoffrey Rush, David Gulpilil. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Amigos Para Sempre"?
Em Amigos Para Sempre, Michael Kingley (Geoffrey Rush), um ex-empresário bem-sucedido se torna um avô aposentado e passa a ver imagens de seu passado sem explicações. Com isso, ele é obrigado a se lembrar de sua infância esquecida e decide contar para sua neta a história em que ele resgatou um extraordinário pelicano órfão, chamado Sr. Percival. Baseado em um conto clássico australiano.
Veja o trailer do filme "Amigos Para Sempre"
Informações do filme "Amigos Para Sempre"
- Título original: Storm Boy
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h39 min
- Nacionalidade: australiano
- Gênero: drama, família, aventura
- Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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