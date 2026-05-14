Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/05), às 15h25, o filme "Amigos Para Sempre", dirigido por Shawn Seet e estrelado por Jai Courtney, Geoffrey Rush, David Gulpilil. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Amigos Para Sempre"?

Em Amigos Para Sempre, Michael Kingley (Geoffrey Rush), um ex-empresário bem-sucedido se torna um avô aposentado e passa a ver imagens de seu passado sem explicações. Com isso, ele é obrigado a se lembrar de sua infância esquecida e decide contar para sua neta a história em que ele resgatou um extraordinário pelicano órfão, chamado Sr. Percival. Baseado em um conto clássico australiano.

Veja o trailer do filme "Amigos Para Sempre"

Informações do filme "Amigos Para Sempre"

Título original: Storm Boy

Storm Boy Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h39 min

1h39 min Nacionalidade: australiano

australiano Gênero: drama, família, aventura

drama, família, aventura Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)