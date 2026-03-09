VÍDEO: Selton Mello mostra atores de 'Anaconda' celebrando Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

O ator Selton Mello compartilhou nas redes sociais um vídeo inédito que recebeu do elenco do filme Anaconda (2025) após a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar de Melhor Filme Internacional. A publicação foi feita um ano depois da conquista histórica do cinema brasileiro na premiação.

Estrelado por Selton Mello e Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui conquistou a estatueta inédita para o Brasil na categoria. Para marcar a data, o ator relembrou o momento em que recebeu uma homenagem dos colegas durante as gravações do novo filme. Na gravação, os atores aparecem nos bastidores do set cantando parabéns e celebrando o prêmio conquistado pelo longa brasileiro.

O vídeo mostra parte do elenco reunido durante uma filmagem noturna de Anaconda. Entre os artistas que aparecem na gravação estão Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Ice Cube e Thandiwe Newton. Durante a homenagem, o ator Paul Rudd faz uma brincadeira com o título do filme premiado e diz a frase “We’re still here” (“Ainda estamos aqui”, em tradução livre), em referência direta ao nome do longa vencedor do Oscar.

Na legenda da publicação, Selton Mello explicou que decidiu divulgar o vídeo apenas agora, um ano após a premiação. “1 ano que o Brasil trouxe o Oscar inédito. 1 ano que recebi esse vídeo 🤗🙌🏼. 1 ano que os amigos do elenco vibraram com nossa vitória no meio de uma filmagem noturna”, escreveu o ator.

Segundo Selton Mello, o registro não havia sido publicado antes porque o filme Anaconda ainda não tinha sido lançado na época. Além disso, a gravação mostrava a presença do rapper e ator Ice Cube, que ainda não havia sido revelada oficialmente como parte do elenco.

“Me mandaram esse presente, que guardei num cofre, porque tem o Ice Cube e ele era nossa arma secreta, spoiler forte do elenco. Agora eu posso compartilhar com vocês”, explicou o ator.