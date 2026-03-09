Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Selton Mello mostra atores de 'Anaconda' celebrando Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

Ator publicou gravação recebida nos bastidores das filmagens em que colegas celebram vitória do filme brasileiro

Hannah Franco
fonte

Selton Mello mostra vídeo do elenco de ‘Anaconda’ após Oscar do Brasil. (Reprodução/Instagram/@seltonmello)

O ator Selton Mello compartilhou nas redes sociais um vídeo inédito que recebeu do elenco do filme Anaconda (2025) após a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar de Melhor Filme Internacional. A publicação foi feita um ano depois da conquista histórica do cinema brasileiro na premiação.

Estrelado por Selton Mello e Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui conquistou a estatueta inédita para o Brasil na categoria. Para marcar a data, o ator relembrou o momento em que recebeu uma homenagem dos colegas durante as gravações do novo filme. Na gravação, os atores aparecem nos bastidores do set cantando parabéns e celebrando o prêmio conquistado pelo longa brasileiro.

VEJA MAIS

image The Economist:'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' na lista de melhores filmes de 2025

image Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'
Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

O vídeo mostra parte do elenco reunido durante uma filmagem noturna de Anaconda. Entre os artistas que aparecem na gravação estão Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Ice Cube e Thandiwe Newton. Durante a homenagem, o ator Paul Rudd faz uma brincadeira com o título do filme premiado e diz a frase “We’re still here” (“Ainda estamos aqui”, em tradução livre), em referência direta ao nome do longa vencedor do Oscar.

Na legenda da publicação, Selton Mello explicou que decidiu divulgar o vídeo apenas agora, um ano após a premiação. “1 ano que o Brasil trouxe o Oscar inédito. 1 ano que recebi esse vídeo 🤗🙌🏼. 1 ano que os amigos do elenco vibraram com nossa vitória no meio de uma filmagem noturna”, escreveu o ator.

Segundo Selton Mello, o registro não havia sido publicado antes porque o filme Anaconda ainda não tinha sido lançado na época. Além disso, a gravação mostrava a presença do rapper e ator Ice Cube, que ainda não havia sido revelada oficialmente como parte do elenco.

“Me mandaram esse presente, que guardei num cofre, porque tem o Ice Cube e ele era nossa arma secreta, spoiler forte do elenco. Agora eu posso compartilhar com vocês”, explicou o ator.

.
