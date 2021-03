Ex-BBB retira prótese após apresentar sintomas da ‘doença do silicone’

A ex-“BBB 15”, Amanda Djehdian, contou que retirou as próteses após ter os sintomas de uma doença que vem sendo chamado por cirurgiões de "doença do silicone". De acordo com a influencer, faz dois meses que ela decidiu remover o implante após 14 anos.

"Faz dois meses que não sinto dor alguma. Eu durmo, eu sou outra mulher. Meu corpo está se definindo por si só. Me sinto mais linda, mais feliz com os meus seios que voltaram a ser o tamanho que eram com meus 20 anos", disse ela ao "Fantástico".

Amanda tomou a decisão após sentir sintomas como cansaço. Ela contou que sua rotina, antes ativa, mudou completamente e sem saber que estava ligada ao silicone. "Foi vindo aos poucos, era muito ativa, dançava, fazia capoeira. De repente, fiquei muito cansada", disse ela, que também teve queda de cabelo. "Fazia exames e não era nada".

A doença ainda está sendo estudada. Amanda decidiu integrar uma associação de mulheres que passaram pelo mesmo. "Não é impor o que tem e o que não tem que fazer. É passar a conscientização, tudo que acontece, o que vai dentro do silicone, o que vai ocorrer no dia, independente da marca", exigiu.