O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

VIDEO: Marciele, do Caprichoso, brinca ser Boi Garantido após prova no BBB 26

Paraense colocou coração vermelho na testa em homenagem ao boi rival e disse que gesto trouxe sorte para Jordana no bate-volta

Hannah Franco
Marciele, do Caprichoso, coloca coração vermelho na testa e diz ser Garantido. (Reprodução/Globoplay)

A paraense Marciele, conhecida por ser Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, surpreendeu ao brincar que estava representando o Boi Garantido durante a noite de domingo (8) no BBB 26. A participante colocou um coração vermelho na testa, símbolo tradicional do boi rival no Festival de Parintins.

O gesto foi feito após a prova do bate-volta, que salvou a participante Jordana do paredão. Segundo Marciele, a homenagem ao Garantido teria trazido sorte para a colega no reality show. “Agora eu tô de boi Garantido. Pela Jordana eu sou boi Garantido. Foi ele quem ajudou a te salvar [do bate-volta]”, disse a paraense.

Durante a dinâmica, a prova contou com uma chuva de confetes com corações vermelhos. Marciele pegou um dos confetes e decidiu colar o símbolo na testa, fazendo referência ao coração, marca tradicional do Boi Garantido.

A atitude chamou atenção porque a participante é justamente um dos principais símbolos do Boi Caprichoso, rival histórico no Festival de Parintins, no Amazonas. O Caprichoso é identificado pela estrela azul e amarela na testa do boi.

Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele mora há cerca de 16 anos em Manaus (AM) e atua como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, um dos personagens mais importantes da apresentação do boi-bumbá no Festival de Parintins. No reality, ela tem frequentemente citado a cultura amazônica e o festival folclórico, um dos maiores eventos culturais da região Norte.

Com a vitória de Jordana na prova do bate-volta, o paredão da semana foi definido com Milena, Chaiany e Babu Santana.

Marciele Albuquerque

Boi Garantido

Boi Caprichoso

BBB 26
BBB
