Casa de Rihanna em Beverly Hills é alvo de tiros; mulher é detida

A casa da cantora Rihanna em Beverly Hills, nos Estados Unidos, foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde do último domingo (8). Uma mulher foi detida após atirar várias vezes contra a residência da artista, segundo informações divulgadas pelo departamento de polícia de Los Angeles.

De acordo com o jornal LA Times, a cantora estava dentro da casa no momento do ataque, mas não ficou ferida. A suspeita deixou o local logo após os disparos, dirigindo um Tesla branco, e foi detida pela polícia ainda no domingo. As circunstâncias e a motivação do caso ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

VEJA MAIS

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a mulher de aproximadamente 30 anos se aproximou da propriedade da cantora em Beverly Hills e efetuou cerca de 10 disparos em direção à casa. Após os tiros, ela deixou o local dirigindo o veículo, mas acabou localizada e detida pela polícia de Los Angeles. Até o momento, a identidade da suspeita não foi divulgada.

Apesar do susto, Rihanna não se feriu. Ainda não há confirmação se o cantor A$AP Rocky, companheiro da artista, estava na casa no momento do ocorrido. Também não há informações sobre a presença dos filhos do casal na residência durante o ataque.

A equipe de Rihanna não ainda não se pronunciou publicamente sobre o atentado.