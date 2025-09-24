Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

O Liberal
fonte

Rocki Irish Mayers é o nome da terceira filha de Rihanna (Reprodução/ Instagram)

Rihanna anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers. Em um post no Instagram, a cantora compartilhou uma foto com a bebê na maternidade. O parto ocorreu no último dia 14 de setembro, segundo a artista, que manteve a discrição durante a gestação, como fez nas duas anteriores. Veja a foto da criança:

A cantora já é mãe de dois meninos com o rapper A$AP Rocky: RZA Athelston Mayers, de três anos, e Riot Rose Mayers,  de dois.

Discreta, a artista anunciou a gravidez em maio deste ano, durante o tapete vermelho do Met Gala.

Em entrevista à revista Elle, A$AP Rocky contou que o casal optou por não saber o sexo do bebê antes do nascimento. Na ocasião, o rapper disse acreditar que seria uma menina e comentou que a experiência desta gestação estava diferente das anteriores.

.
