Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Rihanna anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers. Em um post no Instagram, a cantora compartilhou uma foto com a bebê na maternidade. O parto ocorreu no último dia 14 de setembro, segundo a artista, que manteve a discrição durante a gestação, como fez nas duas anteriores. Veja a foto da criança:

A cantora já é mãe de dois meninos com o rapper A$AP Rocky: RZA Athelston Mayers, de três anos, e Riot Rose Mayers, de dois.

Discreta, a artista anunciou a gravidez em maio deste ano, durante o tapete vermelho do Met Gala.

Em entrevista à revista Elle, A$AP Rocky contou que o casal optou por não saber o sexo do bebê antes do nascimento. Na ocasião, o rapper disse acreditar que seria uma menina e comentou que a experiência desta gestação estava diferente das anteriores.