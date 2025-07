Pai de Rihanna morre aos 70 anos nos Estados Unidos e é enterrado após 1 mês

Ronald Fenty, pai da cantora Rihanna, morreu aos 70 anos na cidade de Los Angeles, Estados Unidos após enfrentar uma doença não divulgada. A informação foi confirmada por fontes próximas à família ao site TMZ.

Ronald e Rihanna tiveram uma relação conturbada ao longo dos anos, sobretudo após a separação com Monica Braithwaite, mãe da artista, em 2002. No entanto, vinham se reaproximando nos últimos anos, e ele chegou a declarar, em 2023, que estava muito feliz com a segunda gestação da filha e na expectativa para conviver logo com os netos.

Causas da morte

A morte de Ronald ocorreu no último dia 30 de maio, com o atestado de óbito informando que ele enfrentava uma combinação de problemas graves de saúde.

De acordo com informações divulgadas pelo TMZ e repercutidas por O Dia, as causas da morte foram listadas como insuficiência respiratória aguda, câncer no pâncreas, pneumonia aspirativa, infecção bacteriana pulmonar, insuficiência renal aguda e necrose tubular aguda.

Antes do falecimento, Rajad Fenty, irmão de Rihanna, foi visto chegando ao Centro Médico Cedars-Sinai, indicando que a família esteve presente nos momentos finais de Ronald.

Velório íntimo

A cerimônia de despedida ocorreu na terra natal de Rihanna, Barbados, marcada por um clima de luto e forte simbolismo familiar. A presença de A$AP Rocky e dos filhos reforçou o tom íntimo da ocasião, enquanto Rihanna, visivelmente abalada, prestava sua última homenagem ao pai. Segundo a rádio local Starcom Network News, a morte foi atribuída a uma “breve doença”.