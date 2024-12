Rihanna vai a show de Mariah Carey e pede: 'Autografe meu peito'

A cantora Rihanna fez parte de um reencontro histórico, na noite desta terça-feira (17). Ela foi ao um show de Mariah Carey em Nova York, nos Estados Unidos. RiRi não resistiu e subiu no palco da 'dona do Natal'.

Com o Barclays Center lotado, Mariah agitou muitos fãs com seus hits, com direito a Rihanna e o maridão, ASAP Rocky, na plateia. Ao descer para cumprimentar RiRi, Mariah ainda autografou o seio esquerdo da cantra.

"Preciso de um autógrafo! Alguém tem uma caneta marcador? Autografe meu peito. Mariah pode fazer o que ela quiser. Uau, isso é icônico!", diz Rihanna.

A cantora usava um look de óculos escuros, batom vermelho e um casaco de pele. "Mariah Carey está autografando meu peito", ainda diz Rihanna ao microfone, levando o público à loucura.

'Descongelada' após o Ação de Graças, Mariah encerrou sua série de 20 shows da miniturnê Christmas Time na sua época mais rentável do ano: o Natal. Dona do hit All I Want for Christmas Is You, hit absoluto da data. Os fãs usam esse termo que consolida a cantora como a maior artista desse período festivo.

Mariah começou a tour no dia 6 de novembro, em Highland, na Califórnia, precisou de afastar recentemente dos palcos, cancelando três shows - em Pittsburgh, Newark e Belmont — enquanto se recuperava de uma gripe.