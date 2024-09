Mariah Carey e Shawn Mendes visitam o Cristo Redentor antes de shows no Rock in Rio

Vários artistas que se apresentaram no Rock in Rio 2024 aproveitaram suas estadias na Cidade Maravilhosa para fazer turismo. Foi o caso de Mariah Carey e Shawn Mendes, que estão entre as atrações deste domingo (22), último dia do festival, e reservaram algumas horas para visitar o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno.

"Estou muito grata por finalmente poder visitar o Cristo enquanto estou no Rio com Roc e Roe. Que momento!", celebrou Mariah, que esteve no ponto turístico acompanhada dos filhos gêmeos de 13 anos, Moroccan e Monroe - de seu relacionamento com Nick Cannon - após um passeio pelo bairro de Santa Teresa na tarde do sábado (21). A cantora norte-americana subirá ao Palco Sunset às 22h45 deste domingo.

Shawn Mendes, atração principal do último dia de festival, no Palco Mundo, também esteve no monumento no sábado (21). O cantor canadense publicou duas fotos ao lado da família no local e expressou seu carinho pelo Brasil. "Eu te amo, Brasil", escreveu em bom português.

Na noite do sábado (21), Shawn compartilhou duas fotos no famoso ponto turístico carioca, que visitou com uma bandeira do Brasil. (Fotos: Reprodução/Instagram @shawnmendes)

Um dia antes de sua apresentação no Rock in Rio 2024, Shawn já havia feito uma declaração afetuosa ao país, em post feito no seu Instagram oficial onde aparecia acompanhado do pai, Manuel Mendes. Durante a noite, ele compartilhou fotos no Cristo Redentor, onde posou com uma bandeira do Brasil.

Shawn Mendes aproveitou o sábado de sol no Rio de Janeiro para um mergulho na 'Prainha', na zona norte da capital fluminense (Foto: Reprodução / Instagram @shawnmendes)

O amor de Shawn pelo país também se reflete na atenção dedicada aos fãs. Mais cedo, o cantor saiu do hotel Fasano, onde está hospedado, para cumprimentar e tirar fotos com o público que o aguardava do lado de fora. Na sexta-feira, o artista de 26 anos aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para mergulhar na "Prainha", na zona norte da cidade, desfrutando de um momento de lazer nas águas cariocas.