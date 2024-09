Filho de Angélica e Luciano Huck é flagrado com namorada no Rock In Rio e chama a atenção na web

Benício e Duda foram vistos na noite deste sábado, 21, no Rock In Rio. (Foto: Thiago Matto)

Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, de 16 anos, foi visto no Rock in Rio na noite de sábado, 21, acompanhado de sua namorada, a influenciadora digital Duda Guerra, também de 16 anos. O casal posou abraçado para as fotos no evento. Duda escolheu uma blusa cropped metálica transparente, um top e uma calça preta, enquanto Benício vestiu um look mais básico, com camiseta preta e calça cinza escura.

Duda Guerra, que compartilha sua rotina de vida saudável e temas como comportamento, moda e cultura pop em suas redes sociais, recentemente perdeu sua conta no Instagram após um ataque hacker. Mesmo assim, ela mantém sua presença online e revelou, em entrevista à IstoÉ, que evita postar fotos com Benício para respeitar a privacidade da família Huck. "Estar com o Beni em público é apenas estar com o meu namorado. Não costumo postar fotos com ele, pois entendo que preservar a família é a melhor forma", explicou.





Duda também comentou sobre sua relação com os sogros famosos, destacando a forma carinhosa como foi recebida por eles. "Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho", disse a influenciadora, que vê na internet um futuro profissional promissor. "Abri meu Instagram no início de junho e desde então percebo que compartilhar minha vida e rotina é o que realmente quero fazer."

Além de Benício, Angélica e Luciano Huck são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.