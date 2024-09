Gaby Amarantos faz show histórico no Rock In Rio com aparelhagem paraense

A cantora paraense Gaby Amarantos, após ser anunciada como embaixadora do "Amazônia Para Sempre" neste sábado (21), já subiu ao Palco Mundo do Rock In Rio. Ao se apresentar no espaço principal do festival, ela destacou ser a primeira artista paraense a se apresentar ali.

“Eu sou a primeira paraense a cantar no Palco Mundo do Rock in Rio. Vamos fazer isso aqui virar uma festa de aparelhagem. “Quem é brega é mais feliz”, disse.

Gaby fez um set com gostinho de Norte brasileiro. Além do tecnobrega e tecnomelody, ela se apresentou com um ballet todo paraense.

"Alegria em representar esse estilo, eu vejo cada vez mais o Brasil compreendendo por que um estilo musical. Um movimento musical não ganha notoriedade de uma hora para outra, são anos e anos e o tecnobraga e tecnomelody é praticamente um bebê se a gente for comparar com samba, o sertanejo, o funk, que são estilos musicais já estão a muito mais tempo no mercado", disse Gaby Amarantos em conversa com o gshow.