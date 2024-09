Gaby Amarantos, Gang do Eletro, Suraras do Tapajós e Zaynara levam o Pará ao Rock in Rio

O Pará vai invadir o Rock in Rio neste final de semana! As cantoras Gaby Amarantos, Gang do Eletro, Suraras do Tapajós e Zaynara se apresentam no festival no sábado (21) e domingo (22), representando o estado paraense no maior festival de música do mundo.

Gaby Amarantos sobe ao Palco Mundo, o principal do festival, no sábado (21) às 18h30, tornando-se a primeira paraense a se apresentar nesse palco. A artista faz parte do show Para Sempre MPB ao lado de Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso.

Também no sábado (21), às 20h40, Gang do Eletro e Suraras do Tapajós se apresentam no Palco Global Village no show Para Sempre Futuro Ancestral. As Suraras do Tapajós são as primeiras artistas do Oeste do Pará a tocar no Rock in Rio. A performance mistura o eletromelody da periferia paraense com as tradições indígenas em um espetáculo único.

No domingo (22), último dia do festival, é a vez da cantora Zaynara estrear no Rock in Rio. Ela se apresenta às 18h30 no Palco Supernova. O festival Rock in Rio será transmitido pelo canal Multishow, Globoplay e TV Globo.