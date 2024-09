Sophie Charlotte ‘dá fecho’ em repórter durante entrevista no Rock In Rio: ‘Deselegante’

Durante entrevista concedida na área VIP do Rock In Rio 2024, no último domingo (15), a atriz Sophie Charlotte deu uma bronca em um repórter do programa 'Fofocalizando', noticiário de entretenimento do canal SBT, após ser questionada sobre beijo técnico em novelas.

VEJA MAIS



"Beijo técnico, você acha que tem que ou não ter língua?", perguntou o jornalista.

Ao escutar o questionamento, a artista fez questão de deixar claro o seu incômodo e apontou que a pergunta era 'deselegante'. Ela ainda afirmou que o comunicador estava 'desrespeitando a profissão dela' .

"Existem técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito. Não tem uma pedra fundamental, a gente trabalha com arte, com interpretação de personagens. Então, não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho para entregar ao público uma história coerente”, disse a atriz que interpretou Eliana na versão de 2024 da novela ‘Renascer’, da TV Globo.

Internautas aplaudiram a resposta de Sophie e demonstraram apoio à ela através de comentários nas redes sociais. "O repórter foi muito inconveniente com essa pergunta de quinta série", defendeu uma. "Eu achei ela certíssima! Chega dessas perguntas bestas", concordou outro. "A resposta dela foi perfeita", enalteceu um terceiro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)