Atração do Rock in Rio, Mariah Carey já foi vaiada em festa de rodeio no Brasil; relembre

Quase 15 anos antes de ser confirmada como uma das grandes atrações do Rock in Rio 2024, Mariah Carey teve uma experiência bem diferente em solo brasileiro. Em 2010, a diva pop internacional se apresentou na tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, mas o show não foi exatamente um sucesso entre o público local.

A última participação de Mariah no Brasil aconteceu em um evento de rodeio, predominantemente sertanejo, que tinha ingressos de R$ 200 a R$ 300. Além dela, o line-up incluía nomes como Ana Carolina, Banda Hóri (liderada por Fiuk), Victor & Leo e Exaltasamba. O embaixador do rodeio naquele ano era Luan Santana, que estava em ascensão com o hit "Meteoro".

Maria Carey durante apresentação na Festa do Peão de Barretos, em 2010. (Reprodução/YouTube)

O show de Mariah estava programado para a meia-noite de sábado, no terceiro dia do evento, mas a cantora só subiu ao palco por volta das 1h30 da manhã, o que causou insatisfação no público, gerando muitas vaias. Apesar disso, a artista manteve o bom humor e interagiu bastante com a plateia, dizendo que se sentia "como uma rainha".

Ela trocou de roupa três vezes durante o show e encerrou a performance com "I Want to Know What Love Is", sucesso regravado por ela e que integrava a trilha sonora da novela "Viver a Vida."

O setlist incluiu hits como "Hero" e "Always Be My Baby", além de covers de "Love Hangover", de Diana Ross, e "I'll Be There", do Jackson 5. Apesar dos grandes sucessos, a presença de público ficou abaixo das expectativas: esperava-se cerca de 35 mil pessoas, mas a arena não lotou.

Agora, a expectativa é que o retorno de Mariah Carey ao Brasil, no próximo domingo (22), seja completamente diferente. A diva será uma das atrações principais do Palco Sunset no Rock in Rio 2024, evento que atrai cerca de 100 mil pessoas por dia. O show promete ser um dos momentos mais aguardados da noite, com uma audiência bem mais receptiva e entusiasmada do que em sua última passagem pelo país.

Confira a performance de "Obsessed" na Festa do Peão de Barretos:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)